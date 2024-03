Ellmau untermauert Tabellenplatz zwei mit Sieg gegen Hochfilzen – St. Johann II gewinnt Derby in Kirchdorf knapp!

Details Montag, 25. März 2024 13:32

Der SC Fabels Ellmau hat die extrem wichtige Auftaktpartie der Rückrunde der 1. Klasse Ost gegen den FC Tyrolon Hochfilzen mit 4:1 gewonnen. Damit setzt sich Ellmau auf Platz zwei, drei Punkte vor Hochfilzen und Kirchbichl II. Leader Reith gewinnt eine dramatische Partie in Going 4:3. Ebenfalls eng das Derby zwischen dem SV Kirchdorf II und dem SK St. Johann II. St. Johann holt sich mit einem 1:0-Erfolg drei Punkte und liegt nun sechs Punkte hinter der Aufstiegszone.

Ellmau gewinnt Schlager gegen Hochfilzen klar!

Marko Busic, Trainer SC-Ellmau: „Die Ausgangslage vor dem Spiel war natürlich sehr brisant. Wir als Tabellendritter wollten unbedingt einen Heimsieg gegen unsere Gäste aus Hochfilzen einfahren, Sie somit überholen und uns den zweiten Platz sichern. Das Spiel startete für uns denkbar schlecht. Wir fanden sehr schlecht hinein und machten unheimlich viele Fehler im Spielaufbau. Zum Teil auch erzwungen vom hohen Pressing der Gäste und zum anderen Teil durch unser schlechtes Stellungsspiel im Ballbesitz. Dann kam es, wie es kommen musste und Hochfilzen ging in der 7. Minute in Führung. Danach ging es gleich weiter bis zu unserem ersten Eckball in der 13. Minute: Nach einer guten Ecke fiel der Ball in den Strafraum und nachdem etwas Flipper gespielt wurde, stand zu unserem Glück Roman Berger goldrichtig und konnte zum 1:1 Ausgleich treffen. Ab diesem Zeitpunkt knickte auch der Spielfluss der Gäste und unserer nahm zu und wir bekamen mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel, ohne wirklich große Chancen zu kreieren. Da fehlte es noch an der Genauigkeit im letzten Drittel. Dann kam 34. Minute und unser zweiter Eckball und das zweite Tor. Nach einer super Ecke von Ferhat Gürbüzer musste Mahir Iftic nur noch einnicken und brachte uns so 2:1 in Führung. Danach erarbeiteten wir uns noch zwei sehr gute Chancen in der ersten Halbzeit um die Führung auszubauen, konnten diese jedoch leider nicht verwerten. Somit ging es 2:1 in die Pause.

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste: Wir wieder im Tiefschlaf und die Hochfilzener haben sich etwas vorgenommen. Einen gefährlichen Weitschuss konnte unser Geburtstagskind im Tor, Sojer Tobias glänzend parieren - der an diesem Tag generell eine gute Form hatte. Diesmal konnten wir uns aber rechtzeitig fangen, ohne ein Gegentor zu kassieren. Danach ist es wie immer bei diesem gefährlichen Ergebnis: entweder Deckel drauf oder noch mal Spannung rein. Zu unserem Erfreuen war ersteres der Fall. Nach einer Bilderbuchflanke aus dem Halbfeld über links von Dominik Haselsberger konnte Belmin Majetic per Kopf ins lange Eck den Ball platzieren. Für mich das schönste Tor an diesem Abend. Danach wurdem die Gäste noch zwei Mal gefährlich. Einmal mit einem Kopfball an die Querlatte und einmal mit einem Tor, bei welchem aber auf Abseits durch den Schiedsrichter entschieden wurde. Ich denke eine richtige Entscheidung, aber ich denke, das können die Hochfilzener am Ende besser bewerten, da Sie das Spiel aufgenommen haben und es somit auch auf Band haben. Zum Abschluss gab es dann noch in der ersten Minute der Verlängerung eine Co-Produktion unserer Joker, als Fabian Hussl einen langen Ball per Kopf an Christian Niederacher weiterleiten konnte, welcher gekonnt einschieben konnte.

Insgesamt eine gute Vorstellung unserer Mannschaft in einem erwartet sehr schweren Spiel. Der Sieg geht in Ordnung und wir freuen uns sehr über den zweiten Tabellenplatz. Diesen wollen wir natürlich nun verteidigen und werden alles dafür tun, ihn bis zum Ende zu behalten. Nächste Woche warten das nächste schwierige Spiel auf uns mit dem Derby gegen den Tabellenführer aus Reith!“

Kirchdorf II gegen SK St. Johann II: Tolle Derbystimmung bei bescheidenem Wetter!

Christian Jöchl, Trainer SK St. Johann II: „Aus meiner Sicht hatten wir in der ersten Halbzeit leichte Vorteile in puncto Ballbesitz und ein deutliches Chancenplus über die ganze erste Halbzeit. Leider ist es uns nicht gelungen, ein früheres Tor zu erzielen und somit mussten wir bis zur 45. Minute warten, bis es endlich so weit war. Durch eine gut herausgespielte Umschaltsituation haben wir dann aus meiner Sicht einen völllig zurecht gegebenen Elfmeter bekommen. Diesen verwandelte Felix Hinterseer souverän.

Uns war klar, dass wir die zweite Halbzeit noch mal richtig Gas geben müssen, um die Punkte mit nach Hause zu nehmen. Bedingt durch den engen Spielstand und den durch das Wetter immer tiefer werdenden Boden entwickelte sich das Spiel immer mehr zu einem richtigen Derbyfight, das aber immer fair und absolut sportlich geblieben ist. Es ist uns zwar nicht mehr gelungen. Das Chancenplus der ersten Halbzeit zu erreichen, nichtsdestotrotz blieben wir immer gefährlich. Unsere Verteidigung ist über das ganze Spiel gut gestanden und hat keine zwingenden Tormöglichkeiten für den SV Kirchdorf zugelassen.

Pauschallob an meine Mannschaft, die wieder einmal gezeigt hat, was in ihr steckt. Man hat deutlich gesehen, dass wir alles reingehauen haben und wie man so schön sagt, unser Herz auf dem Platz gelassen haben. Einen Riesendank muss man auch an das zahlreich erschienene Publikum aussprechen, es war eine tolle Derbystimmung bei bescheidenem Wetter!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.