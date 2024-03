Leader Reith tut sich in Going sehr schwer!

Details Dienstag, 26. März 2024 00:08

Going und FC Reith/Kitzbühel lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für Reith/Kitzbühel, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Christoph Kranz, Trainer FC Team Höfinger Reith: „Das erwartet schwere Spiel zum Auftakt der Frühjahrsrunde. Das Derby am Goinger Kunstrasen begann alles andere als gut für uns. Gleich in der ersten Minute konnten die Hausherren durch einen Freistoß, der an Freund und Feind vorbeiging und den Weg ins Netz fand, in Führung gehen.

Meine Mannschaft ließ sich allerdings nicht beirren und folgte weiter unserem Plan, so konnten wir recht schnell das Spiel wieder kontrollieren und nach drei Toren mit einer 3:1 Führung in die Halbzeit gehen.

Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild, wir hatten mehr Spielanteile und konnten die Führung auch noch auf 4:1 ausbauen. Kurz darauf gelang den Goingern durch einen abgefälschten Schuss aus 25 Metern der etwas glückliche Treffer zum 4:2. Mit dem zweiten Treffer bekam die Heimelf wieder etwas Selbstvertrauen und stellte uns doch vor das eine oder andere Problem. Beide Teams erspielten sich noch vereinzelt Torchancen. Kurz vor dem Ende gelang den Hausherren noch der Anschlusstreffer. Alles in allem aber ein verdienter Sieg und ein guter Start ins Frühjahr für uns.“

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von SC Going derzeit nicht. Vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Going momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war SC Going in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Die Offensive von FC Reith/Kitzbühel in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Going war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 53-mal schlugen die Angreifer von Reith/Kitzbühel in dieser Spielzeit zu. FC Reith/Kitzbühel bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Reith/Kitzbühel zwölf Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. Die letzten Resultate von FC Team Höfinger Reith konnten sich sehen lassen – 13 Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Samstag trifft SC Going auf FC Riederbau Schwoich 1b, FC Reith/Kitzbühel spielt tags zuvor gegen SC Münster 1b.

1. Klasse Ost: SC Going – FC Team Höfinger Reith, 3:4 (1:3)

82 Cankan Demir 3:4

51 Cankan Demir 2:4

49 Roland Moroncsik 1:4

42 Robert Dukic 1:3

33 Burak Demir 1:2

15 Christoph Pletzer 1:1

1 Johannes Pletzer 1:0

