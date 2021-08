SV Innsbruck II dreht auswärts Partie gegen Oetz/Sautens!

Details Mittwoch, 04. August 2021 01:13

In der zweiten Runde der 1. Klasse West konnte sich Sellraintal durch ein 7:1 gegen Nassereith an die Tabellenspitze setzen, ebenso keinen Punkte verloren hat bislang Zugspitze nach einem knappen 4:3 Erfolg bei der SPG Oberes Gericht. Zugspitze hat in der ersten Runde gegen den SV Innsbruck II klar mit 6:2 gewonnen, SV Innsbruck II konnte sich aber in Runde zwei mit einem starken 3:2 Erfolg bei der SPG Oetz/Sautens rehabilitieren.

1:2 Rückstnd für den SVI II zur Pause

Inan Danismann, Trainer SV Innsbruck II: „Wir starteten erfolgreich in das Match – 9. Minute: unser Innenverteidiger Maurizio Manzo findet mit einem langen Ball hinter die Abwehrkette Paul Heel, der gekonnt am Torwart vorbeidribbelt und den Ball ins Tor schiebt. Unglücklich waren wir beim ersten Gegentreffer in der 18. Minute: Daniel Kofler versucht den Ball am rechten Flügel mit einer Grätsche zu klären, allerdings rutscht ihm der Ball aufgrund der Nässe irgendwie durch die Beine. Es folgt eine flache Hereingabe, die von Gabriel Brugger zum 1:1 verwertet wird. Kurz darauf, in Minute 24, waren kurz wir unaufmerksam: Ein Nachschuss von Steve Haferkorn nach einem flachen Freistoß brachte den Gastgebern die 2:1 Führung. In der ersten Halbzeit hatten wir noch drei weitere gute Chancen, scheiterten jedoch an Schlussmann Thomas Krabichler, der exzellent parierte. Bitter für uns, denn obwohl wir Chancen auf eine frühe 2:0 Führung hatten, gingen wir mit einem 1:2 Rückstand in die Pause. Wir waren uns jedoch bewusst, dass wir trotz des Spielstandes, die überlegene Mannschaft waren. Oetz/Sautens wurde uns hauptsächlich mit Standards gefährlich, ansonsten standen wir defensiv gut.

SVI dreht das Spiel!

Inan Danismann: "Motiviert starteten wir in die zweite Halbzeit und konnten sofort in der 46. Minute den wichtigen frühen Ausgleich erzielen: Stürmer Remo Fioresi spielt einen präzisen Laufpass zu Paul Heel, der den Tormann im 1:1 Duell bezwingen konnte. So wie die erste Spielhälfte war auch die zweite körperlich betont. Man merkte, beide Mannschaften wollten den Sieg. Viele Zweikämpfe führten zu vielen Fouls - ungut für uns, denn der Gegner war nach wie vor am gefährlichsten über Standards. Aber wir konnten diese gut genug verteidigen. In der 83. Minute konnten wir endlich wieder eine Torchance verwerten. Ähnlich wie beim Ausgleich, Remo Fioresi spielt den Ball zu Paul Heel, der dieses mal den Torwart überlupfte und beinahe seinen Hattrick klarmachte. Jan Hofer versuchte noch vergeblich, den Ball auf der Linie zu klären - 3:2 Führung durch Eigentor. Die Führung konnten wir dann bis zum Abpfiff erfolgreich verteidigen."

Fazit

Inan Danismann: „Nachdem wir die enttäuschende Auftaktrunde (2:6 Niederlage gegen Zugspitze) hinter uns gelassen hatten, wollten wir in diesem Spiel unbedingt drei Punkte einfahren. Die Verhältnisse - dauerhafter Regen, enger Platz - waren für uns suboptimal. Wir wussten uns erwartet erneut eine kämpferische Partie. Allerdings waren wir im Gegensatz zum letzten Spiel körperlich präsenter und gewannen wichtige Zweikämpfe. Wir waren defensiv stark und erspielten mehrere und bessere Torchancen, deshalb finde ich, war der Sieg schlussendlich verdient. Leicht war es jedoch nicht. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Jungs. Hoffentlich können wir das gewonnene Selbstvertrauen und die gute Leistung mit in die nächste Runde nehmen, denn es erwartet uns erneut ein schwieriges Auswärtsspiel gegen SPG Mieminger Plateau.“

Beste Spieler SV Innsbruck II: Maurizio Manzo (IV), Ugur Karahan (6er), Paul Heel (Flügel), Remo Fioresi (Sturm)

