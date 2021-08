Zugspitze verliert im Spitzenspiel mit Heimniederlage gegen Sellraintal weiße Weste

Details Mittwoch, 11. August 2021 03:09

Zwei Teams ohne Punkteverlust treffen in der dritten Runde der 1. Klasse West direkt aufeinander. Der FC Tiroler Zugspitze empfängt den FC Sellraintal und unterliegt doch recht überraschend klar mit 1:4, die Gäste erobern mit einer starken Vorstellung die Tabellenführung. Am kommenden Samstag, dem 14. August 2021, empfängt Sellraintal um 17:30 Uhr die SPG Oetz/Sautens.

Klarer Erfolg des FC Sellraintal bei Zugspitze

Bruno Schlögl, Trainer FC Sellraintal: „Defensiv haben wir wenig zugelassen, führten 2:0 in der Halbzeit. Philip Haider konnte uns in der 14. Minute per Strafstoß in Führung bringen, Paul Kofler hat dann in der 24. Minute nachgelegt. Wir waren aus meiner Sicht die bessere Mannschaft über das ganze Spiel und haben deshalb auch 4:1 gewonnen. Die Gäste konnten in der 77. Minute durch Luca Jozwowski auf 1:2 heran kommen, aber wir haben durch Elias Schlögl und dem 3:1 binnen vier Minuten geantwortet. Das 4:1 in der Nachspielzeit durch Luca Ostermann.“

Beste Spieler FC Sellraintal: Matthias Schlögl (Innenverteidiger), Philip Haider (Innenverteidiger), Maximilian Weithaler (Außenverteidiger), Paul Kofler (Flügel)

Nur mehr Sellraintal ohne Punkteverlust

Der Erfolg gegen Zugspitze bringt Sellraintal die alleinige Tabellenführung ein. Die SPG Mieminger Plateau konnte sich mit einem 5:0 Erfolg gegen den SV Innsbruck II auf Platz zwei der Tabelle setzen. Wann Ried gegen Lechaschau nachgetragen wird steht noch nicht fest – auch diese beiden Mannschaften hätten ja eine Spitzenspiel austragen sollen. Zwei Mannschaften noch ohne Punkt. Union Innsbruck II, die allerdings erst ein Spiel ausgetragen haben, eher bedenklich die drei Niederlagen in Folge von Oberes Gericht. Auch in dieser Runde unterliegt man auswärts gegen Oetz/Sautens 1:3.

