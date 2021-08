Heiße sieben Tore zwischen Oberes Gericht und Zugspitze – Remis zwischen Lechaschau und Mieming

Details Sonntag, 01. August 2021 20:44

Der FC Zugspitze hat nach der zweiten Runde der 1. Klasse West die weiße Weste nicht ausziehen müssen. In einem dramatischen Spiel setzt sich Zugspitze bei der SPG Oberes Gericht mit 4:3 durch. Auch Sellraintal noch ohne Punkteverlust – Tabellenführung nach dem klarem 7:1 gegen Nassereith. Sehr eng ging es auch zwischen Lechaschau und Mieminger Plateau zu – das 2:2 am Ende wird erst in den letzten Minuten der Partie fixiert.

Oberes Gericht gegen Zugspitze – sieben Treffer und eine heiße Partie!

Markus Schutti, Spielertrainer FC Zugspitze: „Zu Beginn überragend, spielerisch überlegen. Wir konnten in der 12. Minute durch Luca Vinciguerra in Führung gehen, ich konnte in Minute 25 nachlegen. Allerdings dann eine kurze Phase in der ersten Halbzeit, in der wir zu viel wollten und Fehler gemacht haben, sodass der Gegner wieder besser ins Spiel fand. Nikolai Gredler verkürzt in der 41. Minute auf 1:2 – aber wir konnten dann wieder auf 3:1 durch Luca Jozwowski vorlegen.

Zweite Halbzeit war ebenfalls zu Beginn spielerisch wieder überlegen von uns geführt, aber trotzdem das 2:3 kurz nach Wiederanpfiff durch Nikolai Gredler. Luca Vinciguerra schießt auch sein zweites Tor zum 4:2 für unser Team in Minute 58. Aber zum Schluss wurden wir nervös, wollten keine Fehler mehr machen und haben auf das eigene Spiel vergessen! In der letzten Minute das 3:4 aus der Sicht der Heimelf durch den dritten Treffer von Nikolai Gredler. Alles in allem aber ein verdienter Sieg mit vielen vergebenen Torchancen unsererseits! Hart umkämpft und am Ende auch recht hitzig und emotional! Aber wir sind wieder mannschaftlich sehr engagiert aufgetreten!“

Bester Spieler SPG Oberes Gericht: Nikolai Gredler

Beste Spieler FC Zugspitze: Lukas Ulsess (Außenverteidigung), Luca Vinciguerra (offensives Mittelfeld)

Lechaschau gleicht im Finish gegen Mieming aus

Daniel Lassnig, Trainer FC Lechausch: „Es war von Anfang an ein spannendes Spiel auf Augenhöhe. Wenn mann bedenkt, dass wir die letzten zwei Spiele neu besetzen mussten aufgrund von sechs Urlaubern, haben wir die Jungs gut eingestellt. Mieming is ein Top-Team die gute Einzelspieler haben. Sie hatten ein wenig mehr Ballbesitz und Chancen, aber meine Jungs haben wenig zugelassen. Es ist hin und her gegangen, großes Lob an meinen Tormann, der erst fünfzehn Jahre alt ist und gehalten hat, was zu halten war. In der vierten Minute ein Eigentor unseres Gegners, aber Mieming gleicht in der 22. Minute durch Silvano Soraperra aus. 1:1 zur Pause.

Die Schlussminuten waren sehr nervenaufreibend, wenn man bedenkt, dass wir in der 84. Minute das 1:2 durch Josef Koptar bekommen haben. Aber meine Jungs haben bis zum Schluss gekämpft wie die Stiere und nicht aufgegeben, haben tolle Moral gezeigt. Über rechts hat sich Mete Balte durchgesetzt, perfekte Flanke zu Andre Lassnig und per Flugkopfball konnte er zum verdienten Ausgleich einnetzen. Ein großes Lob an meine Mannschaft – Topleistung Großes Lob an Mieming und Trainerteam für ein faires Spiel. Das Duell zweier Mannschaften, die Fußball spielen wollen!“

Beste Spieler FC Lechaschau: Andre Lassnig (MF), Mete Balta (V), Benjamin Genisol (IV), Fabian Plangger (MF)

