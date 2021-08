Union Innsbruck gibt 3:0 Führung gegen Nassereith aus der Hand

Details Samstag, 21. August 2021 22:58

Führungswechsel in der fünften Runde der 1. Klasse West – Lechaschau gewinnt in Absam mit 8:4 und steht ganz oben, Sellraintal muss mit einer 1:3 Niederlage bei Mieminger Plateau die Führung abgeben. Extrem dramatisch das Duell zwischen der Union Innsbruck II und Nassereith – nach einer 3:0 Führung der Union heißt es am Ende 3:3.

Im Finish Dreier für beide Teams möglich

Die Heimelf startet sehr dominant in die erste Hälfte, hat die Partie absolut unter Kontrolle. Auf den ersten Treffer muss man aber trotzdem eine halbe Stunde warten. Die Fans der Union jubeln in der 30. Minute – Anas Aadan bringt die Hausherren mit 1:0 in Führung. Und die Union schafft es nachzulegen. Sieben Minuten später das 2:0 durch Rafael Schumacher und ganz wichtig der dritte Treffer kurz vor der Pause. Jonas Martin gelingt in der 45. Minute das 3:0 – die Partie scheint gelaufen.

Zur Halbzeit wird Rafael Schumacher ausgewechselt – das ist auf keinen Fall seiner Leistung geschuldet, sondern der Kaderplanung. Weiterer Wechsel nach dem Anschlusstreffer von Martin Müller in der 49. Minute – Fabian Mayer verlässt ebenfalls das Feld. Das kostet der Heimelf Qualität und Dynamik, die Gäste kommen auf und schaffen mit einem Doppelpack in der 71. und 77. Minute das 3:3. Torschützen sind Raffael Auf Der Klamm und Martin Müller. Im dramatischen Finish haben beide Teams Möglichkeiten, doch noch einen Dreier zu erobern – aber es bleibt beim 3:3.

Bester Spieler Union Innsbruck II: Rafael Schumacher

Thomas Kofler, Trainer Union Innsbruck II: „Absolut souverän in der ersten Hälfte, mit den notwendigen Auswechslungen ging aber viel Qualität verloren. Die jungen Spieler haben brav gespielt, aber es geht ihnen dann doch manchmal einiges zu schnell. Nach dem 3:3 wurde für uns ein Tor nach einem Freistoß wegen Abseits nicht gegeben – die Entscheidung konnte ich absolut nicht verstehen. Aber auch der Gegner hatte die Möglichkeit das Spiel noch zu gewinnen. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass man ein 3:0 nicht mehr aus der Hand geben darf!“

