Unglaubliches Finish zwischen Lechaschau und Prutz/Serfaus II

Details Mittwoch, 18. August 2021 01:31

Zwei Treffer in der Nachspielzeit, je eine gelb/rote Karte und einen 3:2 Erfolg des FC Lechaschau gegen die SPG Prutz/Serfaus II, gab es in der 4. Runde der 1. Klasse West. Lechaschau hat damit Tabellenplatz drei erobert, hat ebenso sieben Punkte aus drei Spielen wie die Nummer zwei, Mieminger Plateau, am Konto. Ein Spiel mehr und ohne Punkteverlust – Sellraintal steht ganz oben in der 1. Klasse West, gewinnt auch die vierte Partie und zwar 3:1 gegen die SPG Oetz/Sautens.

Hitziges Finish

Daniel Lassnig, Trainer FC Lechaschau: „Wir haben gewusst Prutz ist ein guter Gegner, wir wollten unser Spiel machen, doch in der 5. Minute verletzte sich ein Kicker von mir, der Gegner kommt im Lauf mit den Ellenbogen ins Gesicht meines Spielers und dieser geht zu Boden und bleibt liegen. Der Schiri läßt weiter spielen, mein Team waren abgelenkt, wir wussten nicht wie schwer unser Spieler verletzt ist und Prutz macht das 1:0 durch Maximilian Falkeis. So viel zum Fairplay, denke wenn ein Spieler am Boden liegt - egal von welcher Mannschaft - sollte man das Spiel unterbrechen. Man weiß nie, wie schwer ein Spieler verletzt ist - das wollte ich nur mal sagen. Wir sind dann besser ins Spiel gekommen und so konnten wir den verdienten Ausgleich machen – Andreas Bartel hat in der 23. Minute getroffen und dann ging es hin und her.

In der 2. Halbzeit konnten wir nicht mehr so agieren wie in Halbzeit eins, wir haben dem Gegner mehr Platz gelassen und wie haben die Bälle auch leichtfertig verschenkt. Deswegen mussten wir immer hinterherlaufen und das kostet viel Kraft. In der 72. Minute kommen wir in den Strafraum von Prutz, sie bekommen denn Ball nicht weg und Andre Lassnig macht das 2:1. Und es ging es bis zur 90. Minute plus zehn Minuten Nachspielzeit. Ein Foul, Freistoß für Prutz, gehobener Ball zum Tor und dieser landet im Tor – 2:2. In der 103. Minute kommen wir über die Seite, Flanke, Prutz konnte den Ball nur kurz abwehren, ein Direktschuss von Sebastian Schock zum 3:2 Sieg meiner Mannschaft!“

Beste Spieler FC Lechaschau: Andre Lassnig, Andreas Bartel (MF), Michaael (IV), Sebastian Schock (AV)

