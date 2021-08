Zugspitze dreht das Spiel gegen St. Leonhard zweimal!

Details Dienstag, 24. August 2021 21:07

Mitreißende Partie des FC Tiroler Zugspitze in der 5. Runde der 1. Klasse West. Zweimal lag man gegen den FC Siglu St. Leonhard zurück, konnte aber zweimal ausgleichen und am Ende gab es einen 3:2 Erfolg. Tabellenplatz fünf für Zugspitze – vier Punkte hinter Leader Lechaschau, die aber ein Spiel mehr ausgetragen haben. Lechaschau hat Sellraintal die Führung abgenommen. Sellraintal verliert bei Mieminger Plateau 1:3, Lechaschau gewinnt in Absam 8:4.

Tolle Moral von Zugspitze

Markus Schutti, Trainer FC Tiroler Zugspitze: „Bei ungewohnt heißen Temperaturen wurde das Spiel Tiroler Zugspitze gegen St. Leonhard angepfiffen. Beide Mannschaften ließen sich von der Hitze nicht unterkriegen und agierten von Anfang an sehr engagiert und mit hoher Laufbereitschaft. Die Ausserferner sowie die Pitztaler pressten früh, sodass der Großteil der ersten Halbzeit im Mittelfeld statt fand! Aus einem Foul - welches der Schiri dann selbst als falsche Entscheidung wahr nahm - resultierte das 0:1 für die Gäste durch einen platzierten Schuss von Nico Eiter!Nach der Halbzeit war Ehrwald eine Spur ehrgeiziger und arbeitete sich besser ins Spiel und kam zu ein paar sehr guten Torchancen! Luca Jozwowski, welcher in herausragender Manier spielte, verwandelte eine dieser Chancen zum Ausgleich! Nun drückte der FC Tiroler Zugspitze auf den Führungstreffer, doch vergab man die super Torchancen zu leichtfertig. Wie das Sprichwort sagt, wenn man die Tore nicht schießt, bekommt man sie! Nach einer super herausgespielten Torchance schoss Florian Neuwirth den Ball vom 16er auf Aluminium und leitete mit diesem Lattenschuss einen Konter ein, den die Gäste aus dem Pitztal eiskalt durch Julian Mair zum 1:2 verwerteten.

Trotz dieses Rückschlags gab sich die Zugspitze nicht auf und arbeitete weiter. Diese Mühe wurde schlussendlich auch belohnt. Zum zweiten Mal an diesem Tag platzierte Luca Jozwowski den Ball im Netz und glich in der 81. Minute aus. Ich denke eine knappe Abseitsposition, aber das Tor wurde gegeben. In den letzten Minuten wollten wir dann unbedingt die Punkte und den Sieg holen und wir brachten die gegnerische Abwehr nochmals in Bedrängnis. Demzufolge gab es in der 88. Minute noch einen Elfmeter - durch ein Foul des Torwarts an Luca Jozwowski. Daniel Nagy fasste sich ein Herz und verwandelte zum 3:2 Führungstreffer! Mit Leidenschaft und Moral hat Zugspitze zwei Rückstände gedreht und gezeigt, dass erst nach 90+ Minuten abgepfiffen wird. Ein anstrengendes und engagiertes Spiel von beidem Mannschaften, wobei in der zweiten Hälfte Zugspitze etwas ehrgeiziger agierte. Deswegen geht der knappe Sieg in Ordnung!“

Beste Spieler FC Tiroler Zugspitze: Luca Jozwowski und Marco Schatz (beide Mittelfeld)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!