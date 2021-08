Fernpass-Derby geht an Zugspitze – knapper 1:0 Sieg in Nassereith

Details Sonntag, 29. August 2021 01:16

Das Fernpass-Derby im Rahmen der sechsten Runde der 1. Klasse West ist auch in der Tabelle ein richtungsweisendes Duell. Der Sieger kann den Kontakt zur Tabellenspitze wahren und nach einem sehr intensiven Spiel setzt sich FC Tiroler Zugspitze beim FC Nassereith mit 1:0 durch. Neuer Tabellenführer ist Lechaschau nach einem knappen 4:3 Erfolg über die Union Innsbruck II. Sellraintal springt auf Platz zwei – 5:0 gegen Ried und einen Punkt hinter Lechaschau. Mieminger Plateau musste die Tabellenspitze kampflos räumen – in dieser Runde wäre man in Reutte angetreten, aber der SV Reutte hat die KM2 zurück gezogen. Zugspitze hält den Kontakt nach ganz oben – vier Punkte hinter Lechaschau und Sellraintal, aber ein Spiel weniger am Konto.

Spielerisch Luft nach oben, aber Kampf um jeden Ball!

Markus Schutti, Trainer FC Tiroler Zugspitze: „FC Tiroler Zugspitze gegen SV Nassereith ist schon immer das klassische Fernpass-Derby, bei dem beide Mannschaften natürlich den Sieg wollen. Wie es in Derbys oft der Fall ist, ist spielerisch Luft nach oben, aber es wird im jeden Ball und jeden Meter gekämpft. Genauso war es heute auch und Zugspitze hat diesen Kampf gewonnen!

Spielerisch haben beide Mannschaften schon besser agiert, allerdings schenkte man sich nichts und man legte alles daran den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Nach recht flotten Auftakt der Auswärtsmannschaft und ein, zwei guten Aktionen und Torchancen, verteidigte die Heimmannschaft besser. Die großen Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Nach einem Freistoß von Luca Jozwowski in der 19. Minute landete der Ball im Netz und wir gingen mit 1:0 in Führung. So stand es dann auch in der ersten Halbzeit.

Nach Wiederanpfiff bei Kälte und Regen wurde weiter um denn Sieg gekämpft. Die Zugspitzelf hatte etwas mehr Biss und kam ein paar mal zu guten Chancen, konnte aber keine verwerten. Die Gastgeber konnten sich über das Spiel so gut wie keine guten Torchancen erarbeiten, da auch die Abwehr der Zugspitzler konsequent und fehlerlos performte! So blieb es letzten Endes beim – aus meiner Sicht - verdienten Endstand von 1:0 für die Truppe von Zugspitze auf der anderen Seite des Fernpasses! Wie fast immer ging das Derby nicht ohne Blessuren vonstatten und den verletzten Spielern in diesem Sinne gute Besserung!“

Beste Spieler FC Tiroler Zugspitze: Florian Neuwirth (Innenverteidiger), Peter Gabriel (Innenverteidiger), Daniel Nagy (Sturm), Simon Kätzler (Tor)

