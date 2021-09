Lechaschau übernimmt nach Sieg gegen die Union II Tabellenspitze – Sellraintal rückt auf Platz zwei vor!

Details Mittwoch, 01. September 2021 12:24

Führungswechsel nach der sechsten Runde der 1. Klasse West. In einer dramatischen Wasserschlacht konnte der FC Lechaschau die Union Innsbruck II mit 4:3 besiegen und übernimmt damit die Tabellenführung. Der FC Sellraintal entert Platz zwei – ein klares 5:0 gegen Ried i.O. Der bisherige Tabellenführer SPG Mieminger Plateau musste diesem Treiben tatenlos zusehen – die SPG war in dieser Runde spielfrei.

Dramatische Wasserschlacht zwischen Lechaschau und Union Innsbruck II

Thomas Kofer, Trainer Union Innsbruck II: „Am Platz in Lechaschau war klar, dass dieses Spiel nur über Kampf gewonnen werden kann. Aufgrund der Witterungen sehr, sehr schwer zu bespielen. Es war eine klassische Wasserschlacht. Die Standards haben diese Partie für den Gegner entschieden. Zwei Freistoßflanken mit Kopfballabschluss, einmal Elfmeter, das entscheidende Tor nach Eckball und einem abgefälschten Schuss. Wir konnten in der zweiten Minute bereits durch Andreas Kirchmair mit 1:0 in Fürhung gehen, Andre Lassnig gleicht per Strafstoß aus. In Minute 26 abermals Daniel Lassnig zum 2:1, kurz vor der Pause das 2:2 von Anas Adan. Es geht dramatisch weiter – Andre Lassnig mit seinem dritten Treffer zum 3:2 für Lechaschau, in Minute 59 das 3:3 durch Philipp Fehle. Sebastian Schock setzt in der 77. Minute mit dem 4:3 für Lechaschau den Schlusspunkt. Ein Punkt für mein Team wäre verdient gewesen.“

Beste Spieler Fc Lechaschau: Florian Schock (V), Andre Lassnig (ST), Michael Grum (IV), Sebastian Schock

Bester Spieler Union Innsbruck II: Andreas Kirchmair (IV)

Kantersieg von Sellraintal gegen Ried

Bruno Schlögl, Trainer FC Sellraintal: „Trotz vier fehlender Stammspieler, spielten wir defensiv zu Null. Waren klar die bessere Mannschaft und gingen als verdienter Sieger vom Platz. Unsere Treffer erzielten Marco Wegscheider (2), Christian Motz, Elias Schlögl und Roland Kurz. Am Ende ein klares 5:0.“

Beste Spieler FC Sellraintal: Brantner Raphael, Schlögl Matthias (Verteidiger), Hupfauf Gregor (Verteidiger), Wegscheider Marco (Stürmer)

