Union Innsbruck II schafft mit Sieg gegen Oetz/Sautens den Anschluss an das Tabellenmittelfeld

Donnerstag, 23. September 2021

Generali Union Innsbruck II legt wie der Blitz los – 3:0 gegen die SPG Oetz/Sautens nach einer Viertelstunde. Aber die Gäste kommen noch einmal auf 2:3 heran – die Union macht den Sack aber doch zu und gewinnt mit 4:2. Der Union ist es mit diesem Dreier gelungen, den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld der 1. Klasse West zu finden, auf Platz fünf fehlen nur mehr zwei Punkte.

Starke erste Hälfte der Union – es wird aber noch einmal eng!

Die Union legt extrem beherzt los und übernimmt sofort das Kommando. Die Gäste haben offensiv kaum etwas zu melden und zudem ist die erste Viertelstunde für die Gäste auch auf der Anzeigentafel sehr frustrierend. In der dritten Mitte extrem unglücklicher Beginn für die SPG – ein Eigentor von Patrick Posch. Die Heimelf kann es aber auch – Anas Aadan mit einem Doppelpack in der 9. und 16. Minute. Damit nach etwas mehr als einer Viertelstunde bereits 3:0 für die Union. In der 35. Minute wechseln die Gäste – Marco Schöpf kommt für Lukas Rettenbacher. Mit 3:0 für die Heimelf geht es in die Pause.

Die Gäste wechseln vor Anpfiff der zweiten Hälfte noch einmal – David Praxmarer läuft für Noah Rettenbacher auf. Aber auch für die Hausherren kommt ein neuer Mann – Nico Maier für Jamaal Hassan Ismail. Aber in Hälfte zwei verliert die Union ein bisschen den Schwung, die Gäste mit ihrem dritten Wechsel in der 70. Minute – Thomas Krabichler für Mathias Speckle. Kurz darauf das 1:3 für die SPG durch den eingewechselten David Praxmarer. Und es wird wirklich noch einmal eng – denn Marco Schöpf kann in der 79. Minute das 2:3 erzielen. Im Finish macht aber die Union dann doch noch den Deckel drauf – Romeo Kouam Biengaing mit dem 4:2 in der 89. Minute.

Beste Spieler Union Innsbruck II: Paul Hinterhuber und Anas Aadan

Thomas Kofler, Trainer Union Innsbruck II: „In Summe war die erste Halbzeit meiner Mannschaft sehr stark und souverän. Im Prinzip hatte der Gegner keine Chance irgendetwas zu holen. In Halbzeit zwei ließen meine Jungs leider wieder nach und brachten den Gegner wieder zurück in die Partie. Am Ende konnten wir aber den Dreier über die Zeit bringen und mit dem 4:2 war der Sieg dann eingetütet!“

