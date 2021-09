Dreckiger Sieg für Mieming in Oetz

Details Montag, 27. September 2021 00:57

In der zehnten Runde der 1. Klasse West konnte sich Tabellenführer SPG Mieminger Plateau bei der SPG Oetz/Sautens mit 2:0 durchsetzen. Spielerisch konnte Mieming nicht überzeugen, man hatte aber meist das Heft in der Hand. Lechaschau war in dieser Runde spielfrei und musste deswegen Platz zwei abgeben. Sellraintal erobert mit einem 3:1 gegen den SV Innsbruck II den zweiten Tabellenplatz, auch für Zugspitze geht es nach dem 3:1 Erfolg gegen Ried einen Platz nach oben. Nach Verlustpunkten führt Mieming nun die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung vor Zugspitze an, aber auch Lechaschau mischt natürlich noch ganz oben mit.

Fragwürdiger Strafstoß zum 2:0 für Mieming

Der Tabellenführer Mieminger Plateau geht als klarer Favorit in die Partie, die SPG Oetz/Sautens fightet am Tabellenende um wichtige Punkte. Es geht vor allem darum, den Anschluss auf das restliche Feld nicht zu verlieren, nur Absam II liegt mit drei Zählern noch hinter der SPG. Die Heimelf zeigt gegen Mieming von Beginn an ein sehr engagiertes Spiel, steht defensiv sehr gut, sodass die Gäste nicht ins Spiel kommen. Mieming hat zwar das Heft meist in der Hand, aber es gelingt nicht ein Spiel aufzubauen. In der 31. Minute dann aber doch die erste wirklich gelungene Aktion der Gäste und diese bedeutet auch das durchaus erlösende 1:0 für den Favoriten Mieming. Paul Heidegger trifft und so geht es mit einer knappen Führung der SPG Mieminger Plateau in die Pause.

Oetz/Sautens wechselt in der Halbzeitpause – Tamas Csallo kommt für David Böck. In Hälfte zwei ändert Mieming die Formation grundlegend und übernimmt klar das Kommando. Den Strafstoß zum 2:0 in der 60. Minute - durch Christian Pöham verwandelt - gibt sicher nicht jeder Schiedsrichter, aber durch die dominante Spielweise der Gäste ist die 2:0 Führung sicherlich verdient. Ein weiterer Treffer gelingt Mieming aber nicht mehr – Chancen dafür gibt es, aber man muss auch sagen, dass die SPG Oetz/Sautens meist sehr geschickt verteidigt. Am Ende gibt es einen eigentlich ungefährdeten Dreier für den Favoriten Mieminger Plateau.

Bester Spieler SPG Mieminger Plateau: Paul Heidegger

Jürgen Soraperra, Trainer SPG Mieminger Plateau: „Das war eine sehr schwierige Partie – wir haben uns sehr hart getan. Die Hausherren haben sehr kompakt verteidigt, wir hatten zwar fast immer das Kommando, konnten aber kein Spiel aufziehen. In Hälfte zwei ist es dann nach Umstellungen besser gelaufen, aber wir konnten einen dritten oder vierten Treffer nicht schießen. Spielerisch waren wir auf keinen Fall gut heute, es war das, was man durchaus als dreckigen Sieg bezeichnen kann. Aber solche Spiele muss man auch gewinnen und das haben wir heute geschafft!“

