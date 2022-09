Lechaschau Derbysieger bei Zugspitze – Hall II verliert in Ried knapp

Details Dienstag, 06. September 2022 01:06

Neuer Tabellenführer nach der sechsten Runde der 1. Klasse West ist der SV Ried i.O. nach einem 2:1 Erfolg gegen den SV Hall II. Hall II war allerdings in Hälfte zwei sehr nahe am Ausgleich dran. Der FC Lechaschau legt den Schalter um und gewinnt nach zwei Niederlagen in Folge das Derby beim FC Tiroler Zugspitze.

Wichtiger Dreier nach zwei Niederlagen für Lechschau im Derby bei Zugspitze

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Besser kann man in ein Derby nicht starten! Durch das hohe Pressing, das zur Balleroberung führte, konnte Sandro Gruber in der dritten Minute auf 0:1 stellen. In der achten Minute eine ganz ähnliche Situation und Sandro Hoheneder erhöht auf 2:0 für Lechaschau. Zugspitze war nach denn zwei schnellen Gegentor von der Rolle, teilweise unsortiert in der Defensive. Es dauerte bis zu 20. Minute, bis Daniel Strauss das 3:0 nach einer gut gespielten Aktion gelang. Bis zur Pause wurde die Partie etwas härter geführt.

In Hälfte zwei kam der FC Lechaschau wieder besser aus der Kabinen und konnte durch Sandro Hoheneder in der 55. Minute auf 4:0 erhöhen. Das Spiel war dann mehr oder weniger entschieden. Zugspitze hatte von der 60. bis 70. Minute eine bessere Phase und konnte sich mit einem Tor durch Luca Jozwowski belohnen. Durch eine gute Einzelaktion von Ali Cihan konnte wir auf 5:1 stellen – das war auch der Endstand.

Ein ganz wichtiger Dreier für uns nach den letzten zwei Niederlagen. Gerade im Derby zu gewinnen - perfekter kann es für die Moral nicht sein. Wir haben einen Top-Tag erwischt!“

Ein Punkt zumindest wäre verdient gewesen

Naki Tuncel, Trainer SV Hall II: „In der ersten Hälfte haben wir unseren Matchplan nicht umsetzen können, da wir uns ohne Ball zu wenig bewegt haben. Zu ängstlich, nicht fokussiert genug. Wir haben den Gegner eingeladen, die Tore zu schießen. Das hat er auch gemacht – in der 21. und 41. Minute traf Manuel Buchhammer. Mehr gewonnene Zweikämpfe in der zweiten Hälfte. Mehr Ideen in die Tiefe. Sehr viele Chancen – darunter drei hundertprozentige Möglichkeiten. Nach dem Anschlusstreffer in der 53. Minute durch Mustafa Eski dominanter und wir hätten uns mindestens den Ausgleich verdient!“