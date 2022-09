Unglaubliches Duell zwischen Lechaschau und Ried i.O. - Fliess nach Sieg gegen Stubai II wieder Tabellenführer

Details Sonntag, 11. September 2022 01:49

Führungswechsel in der siebenten Runde der 1. Klasse West. Tolle Vorstellung des FC Lechaschau – ein 4:3 Erfolg gegen den SV Ried i.O. Damit ist die Bahn frei für den FC Fliess, der aber hart auswärts gegen den FC Stubai II, um einen am Ende aber doch verdienten 5:3 Erfolg kämpfen muss. Oetz/Sautens erobert nach einem 3:2 bei der SPG Oberes Gericht Tabellenplatz zwei.

Grandioses Finish von Lechaschau gegen Leader Ried i.O.

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Ein Spiel, von dem der Fußball lebt - da war alles dabei, mit dem glücklicheren Ende für uns!

Ried kam besser ins Spiel, agierte auch sehr selbstbewusst, wie es sich für einen Tabellenführer gehört. Ein guter Angriff über die rechte Seite bis zur Grundlinie, Pass in die Mitte und es stand nach acht Minuten 1:0 für Ried durch Christoph Pfeifer. In der 15. Minute ein absolutes Traumtor durch Sandro Hoheneder zum 1:1. Einen Diagonalball konnte er mit der Brust perfekt mitnehmen, sah dass der Goalie der Gäste etwas zu weit vor dem Tor stand und knallt das Leder ins kurze Kreuzeck. Damit ging ein Ruck durch die Heimelf und das Spiel kippte auf unsere Seite - mit den besseren Chancen. Der Gegner war etwas überrascht von dem schnellen Anlaufen, aus so einer Situation konnte Daniel Strauß auf der linken Seite den Ball erobern, lief dem Gegner auf und davon, legte die Kugel quer und Enes Alan drückte den Ball in der 30. Minute zur 2:1 Führung über die Linie. Mit 2:1 für Lechaschau ging es in die Pause.

Unsere Elf kam etwas besser aus der Kabine, wollte von Anfang an das 3:1 machen, hatte in der 52. Minute eine tausendprozentige Chance – der Ball ging aber an die Querlatte, das Tor war in diesem Moment komplett leer! Das wiederum rüttelt Ried wach und sie kamen durch einen Abwehrfehler zum 2:2 – Torschütze war Manuel Buchhammer. Somit übernahmen sie auch wieder das Kommando, kurz darauf konnten sie mit 3:2 in Führung gehen. Wiederum war unsere Abwehr unsortiert, Manuel Buchhammer schlug wieder zu.

Unser Team steckte aber auch nach einem kurzen Schockmoment nicht auf, eine Kopie von Halbzeit eins folgte. Daniel Strauß ging links durch in den Strafraum, der Goalie konnte ihn nur mit einem Foul stoppen und es gab in der 81. Minute Elfmeter, den Sandro Hoheneder verwandeln konnte. Ab der 77. Minute waren wir zudem noch um einen Mann weniger am Platz. Unsere junge Truppe bekam dann die dritte Luft und konnte in der 93. Minute durch eine Megaeinzelaktion von Sandro Gruber noch das 4:3 machen!

Riesenkompliment an die Mannschaft und vor allem unserem Trainer Hüsayin Koruk, der in einer sehr schweren Situation in kurzer Zeit ein Team geformt hat, wo jeder für jeden alles gibt. Er versteht es auch sehr gut die jungen Spieler in die Mannschaft einzubauen! Respekt von der Vereinsführung des FCL!“

Drei perfekte Konter von Stubai II in Hälfte eins gegen Fliess

Nikolaus Niedermoser, Trainer FC Stubai II: „Unsere junge Mannschaft hat in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Wir konnten durch Johannes Erhard in der 10. Minute in Führung gehen und sogar in Minute 27 durch Benjamin Kindl das 2:0 erzielen. Andreas Schöpf schafft für Fliess in der 32. Minute den Anschlusstreffer. Aber Johannes Erhard gelingt vier Minuten später das 3:1. Vor der Pause Pech für meine Mannschaft – Eigentor – so geht es mit 3:2 in die Pause. Drei Konter perfekt zu Ende gespielt in Hälfte eins. In Hälfte zwei hat uns dann aber Fliess eingeschnürt, meine Mannschaft musste dem jugendlichen Alter Tribut zollen. Fliess gelingen drei Treffer durch Andreas Schöpf, Leon Graber und Tobias Zangerle. Am Ende ein in Summe verdienter 5:3 Erfolg von Fliess."