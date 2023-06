Prutz/Serfaus II kommt mit Sieg gegen Lechaschau bis auf einen Punkt an Oetz/Sautens heran!

Details Montag, 12. Juni 2023 14:42

Der FC Fliess feiert den Meistertitel in der 1. Klasse West schon lange und hat auch die vorletzte Partie der Saison gegen den SV Ried i.O. mit 6:2 gewonnen. Im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz ist es aber wieder sehr spannend geworden. Die SPG Oetz/Sautens verliert das Heimspiel gegen die Union Innsbruck II mit 1:2, die Nummer drei Prutz/Serfaus II gewinnt gegen eine gut spielende blutjunge Mannschaft von Lechaschau mit 2:0. Damit fällt die Entscheidung über den zweiten Aufsteiger erst am 17. Juni 2023. Oetz/Sautens hat es selbst am Fuß – mit einem Dreier bei der FC Tiroler Zugspitze kann man den Aufstieg fixieren, Prutz/Serfaus II muss bei der Union gewinnen und hoffen, dass Oetz/Sautens kein Dreier gelingt. Bei Punktegleichheit würde nämlich Oetz/Sautens Platz zwei behalten. Ankick ist für alle Spiele um 16 Uhr.

Riesenkompliment an die junge Truppe von Lechauschau trotz Niederlage

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Wir sind schon in der Vorbereitung für die neue Saison, daher sind wir mit elf U18-Spielern angereist, und davon waren acht in der Startelf.

Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel in beiden Halbzeiten. Das Tor vor der Pause entstand durch einen Fehler im Aufbau, Fehlpass zu einem Spieler der SPG der schnell schaltete und den Pass in die Tiefe spielte im 1:1 ließ Alexander Landerer nichts anbrennen und es stand 1:0 für Prutz/Serfaus II zum Pausenpfiff.

In der zweiten Halbzeit kamen wir eigentlich dem Ausgleich sehr nah, aber es war nichts Hundertprozentiges dabei. In der 75. Minute ein Freistoß aus dem Halbfeld, den wir eigentlich schon geklärt hatten, aber leider fiel die Kugel unglücklich unserm Spieler auf den Rücken und Lukas Stöckl konnte dann trocken abstauben.

Trotzdem Riesenkompliment an die Jungs für ihre Leistung, so brauchen wir uns für die Zukunft keine Sorgen machen!“

