Erfolge für Flaurling/Polling gegen Oberes Gericht und vom Innsbrucker AC II gegen Lechaschau!

Details Montag, 25. März 2024 17:31

Extrem schwierige Zeiten für das Team der SPG Oberes Gericht zum Auftakt der Rückrunde der 1. Klasse West. Gegner FC Flaurling/Polling zollt Respekt für die sportliche und faire Einstellung der Gäste trotz einer 0:14 Niederlage. Der Innsbrucker AC II setzt sich gegen den FC Lechaschau mit 4:2 durch.

Keine leichte Zeit für Oberes Gericht – Respekt vom Gegner Flaurling/Polling!

Thomas Perstaller, Trainer FC Flaurling/Polling: „Das Spiel lief von Beginn weg klar in eine Richtung. Wir waren von der ersten Minute bereit und haben neunzig Minuten einen aktiven und engagierten Fußball gezeigt. Bei den Toren da war alles dabei - Umschaltspiele, Standards, Flanken, Weitschüsse! Die Mannschaft war nach der langen Vorbereitung reif und motiviert für einen erfolgreichen Rückrundenstart. Wir haben uns in der Pause vorgenommen, neunzig Minuten voll durch zu gehen, und das hat die Mannschaft auch gemacht. Wir sind trotz der hohen Führung bei unserem Spiel geblieben und haben sauber zu Ende gespielt.

Guter Start in die Rückrunde. Wir haben das Spiel und den Sieg genießen können, wissen aber das Ergebnis einzuordnen. Respekt an die Spieler und Betreuer unseres Gegners. Die SPG Oberes Gericht hat ja seit Beginn der Saison keine leichte Zeit. Trotz des schnellen Rückstands und des Ergebnisses von 14:0 war das Spiel immer fair. Großen Respekt von meiner Seite!“

Tore für Flaurling/Polling: Benjamin Hellbert (3), Mathias Häfele (6). Lukas Reindl, Mario Fettner, Dominic Ölhafen bei zwei Eigentoren der Gäste.

Innsbrucker AC II bezwingt Lechaschau

Falk Kurt, Trainer Innsbrucker AC II: „Die gegnerische Mannschaft aus Lechaschau startete besser ins Spiel und hatte drei Topchancen, wobei unser Goalie Olli hervorragend parierte. Dann kamen wir endlich ins Spiel und übernahmen die Kontrolle. Wir kombinierten uns gut in die letzte Zone, wo es schlussendlich in der 25. Minute zum Elfmeter kam und wir 1:0 in Führung gingen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam der Gegner durch eine gute Kombination mit sechs Pässen vor unser Tor und erzielte den Ausgleichstreffer. Es dauerte nicht lange, bis wir wieder die Führung übernahmen. Nach einem guten Passspiel und der Hereingabe durch Adnan Kovac kam es zu einem Eigentor.

Wir brachten den Gegner durch starkes Pressing in Ballverluste. Durch einen schönen Schnittstellenpass von Fabi Rauter packte Marc Türtscher sein Solotalent aus und lief beim gegnerischen Tormann vorbei und netzte zum 3:1. Wir kombinierten gut weiter Richtung gegnerisches Tor, wo Fabi Rauter nach einem Abpraller auf 4:1 erhöhte, der leider das Spiel verletzungsbedingt verlassen müsste. Ein Lattenschuss durch unseren Jungstar Luggi Gebhart hätte fast unseren ambitionierten Fußball gekrönt. Nachdem wir viele Chancen vergaben, hatte der Gegner durch einen Pass in die Tiefe den Anschlusstreffer gefunden. Insgesamt war es ein qualitativ hochwertiges, vor allem faires Fußballspiel mit vielen Tor Chancen auf beiden Seiten. Ich freue mich über den ehrgeizigen Einsatz und Sieg meiner Jungs und wünsche unseren Freunden aus Lechaschau alles Gute für die weitere Saison!“

