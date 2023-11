Doppelpack von Remo Floresi für den Innsbrucker AC II gegen Zugspitze

Details Montag, 13. November 2023 00:28

Für das Top-Duo der 1. Klasse West gab es im letzten Spiel der Hinrunde nur einen Punkt. Leader FC Stubai II kam beim SV Hall II zu einem 2:2 und auch Oberland West II trennte sich beim ESV Hatting-Pettnau mit dem gleichen Ergebnis nach neunzig Minuten. Die Nummer drei Flaurling/Polling konnte diese beiden Remis der Top-Teams überhaupt nicht nützen, bereist am 18:10. verlor man ja in der vorgezogenen Partie in Längenfeld 1:2. Damit geht Stubai II mit drei Zählern Vorsprung auf Oberland West in die Winterpause, vier weitere Zähler zurück Flaurling/Pilling. Dem Innsbrucker Ac ist allerdings mit einem 4:1 gegen die Tiroler Zugspitze ein voller Erfolg gelungen und damit geht es einen Platz nach oben auf Position elf.

Auf dem Platz erwies sich IAC 1b als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Remo Fioresi stellte die Weichen für das Heimteam auf Sieg, als er in Minute zwölf mit dem 1:0 zur Stelle war. Dominik Eberle nutzte die Chance für FC Zugspitze und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Eine Minute später ging Innsbrucker AC 1b durch den zweiten Treffer von Fioresi in Führung. Für das 3:1 von IAC 1b zeichnete Paul Klaus verantwortlich (90.). Kurz darauf traf Harun Yesil in der Nachspielzeit für Innsbrucker AC 1b (92.). Am Ende verbuchte IAC 1b gegen Zugspitze einen Sieg.

Bei Innsbrucker AC 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). IAC 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat FC Tiroler Zugspitze momentan auf dem Konto. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 23.03.2024 empfängt Innsbrucker AC 1b dann im nächsten Spiel FC Lechaschau, während FC Zugspitze am gleichen Tag gegen SV Längenfeld 1b das Heimrecht hat.

1. Klasse West: Innsbrucker AC 1b – FC Tiroler Zugspitze, 4:1 (1:1)

92 Harun Yesil 4:1

90 Paul Klaus 3:1

68 Remo Fioresi 2:1

37 Dominik Eberle 1:1

12 Remo Fioresi 1:0

