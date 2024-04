Wacker Innsbruck II mit Kantersieg beim Innsbrucker AC II

Details Montag, 01. April 2024 20:31

Doppelrunde zu Ostern 2024 in der 1. Klasse West. Die großen Sieger sind Tabellenführer Stubai II mit einem 4:1 bei Oberland West II und einem 5:0 am Ostermontag gegen den SV Hall II und Verfolger Flaurling/Polling bezwingt Längenfeld II mit 3:0 und Hall II mit 4:2. Mils II rückt mit zwei Erfolgen auf Platz drei vor. Stubai II führt nun fünf Punkte vor Flaurling/Polling und neun Punkte vor Mils II und Oberland West II.

Romeo Kouam Biengaing stellte die Weichen für Wacker Innsbruck 1b auf Sieg, als er in Minute sieben mit dem 1:0 zur Stelle war. FC Wacker Innsbruck 1b erzielte in der 21. Minute das 2:0. Mit dem 3:0 von Kaled Ben Namane für Wacker Innsbruck 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (28.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Ali Ismail in der 30. Minute. Bis zur Pause hielt die Defensive von SV Innsbruck 1b dicht, sodass sich der Vorsprung von FC Wacker Innsbruck 1b nicht weiter vergrößerte. Eigentlich war SVI 1b schon geschlagen, als Bilind Ibrahim das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (66.). Die Schlussphase bestritt der Gastgeber nur noch zu zehnt, nachdem Nico Fluck mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (90.). Schlussendlich setzte sich Wacker Innsbruck 1b mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Sportverein Innsbruck 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. SV Innsbruck 1b befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen FC Wacker Innsbruck 1b weiter im Abstiegssog. 20:75 – das Torverhältnis von SVI 1b spricht eine mehr als deutliche Sprache. Sportverein Innsbruck 1b musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Innsbruck 1b insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SVI 1b taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Wacker Innsbruck 1b ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die achte Position vorgerückt. Sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat FC Wacker Innsbruck 1b momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Wacker Innsbruck 1b konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt Sportverein Innsbruck 1b ESV Hatting-Pettnau, während FC Wacker Innsbruck 1b am selben Tag bei FC Lechaschau antritt.

1. Klasse West: Sportverein Innsbruck 1b – FC Wacker Innsbruck 1b, 0:5 (0:4)

66 Bilind Ibrahim 0:5

30 Ali Ismail 0:4

28 Kaled Ben Namane 0:3

21 Ramo Buljubasic 0:2

7 Romeo Kouam Biengaing 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.