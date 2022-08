Auftakterfolg für Innsbruck West II in Rum und sechs Treffer zwischen Thaur II und Völs II

Details Dienstag, 30. August 2022 00:16

Endlich ging es am letzten Augustwochenende auch in der 2. Klasse Mitte los. Der erste Tabellenführer heißt Natters II mit einem 3:2 Erfolg gegen Rinn/Tulfes II. Das zeigt schon – es war eine Auftaktrunde der engen Entscheidungen. SPG Innsbruck West II gelang ein 1:0 Erfolg beim SK Auto Kluckner Rum II. Viele Tore – jeweils ein 3:3 – bei den Partien IAC II gegen Wacker Innsbruck II und SV Thaur II gegen Völser SV II.

Spielerisch und technisch müssen wir uns noch steigern!

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Erstes Spiel erfolgreich abgeschlossen, das ist das Wichtigste! Kämpferisch kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen, aber spielerisch und technisch müssen wir uns noch steigern. Drei Spieler haben den Sprung in die KM1 geschafft, somit müssen andere Spieler sich jetzt beweisen! Unser Treffer zum 1:0 Erfolg gegen Rum II ist uns in der 76. Minute gelungen – der Torschütze war Abbas Mohammadi.“

Völs II gelingt im Finish noch das 3:3 in Thaur

Christian Plesser, Trainer SV Thaur II: „Wir hatten von Beginn an das Spiel dominiert. Nach dem 1:0 von Mario Purner in der 13. Minute haben wir es verpasst nachzulegen und auf 2:0 zu stellen. Wir ermöglichten dem Gegner leider mehr Aktionen und schossen uns in diesen Aktionen die Gegentreffer leider fast selbst. Das 1:1 durch Michell Lechner in der 22. Minute, die Führung für Völs durch Matteo Mayr in der 36. Minute.

Nach der Halbzeit und den Umstellungen, hatten wir spielerisch einen größeren Anteil und erlaubten dem Gegner nicht mehr viel. Wir erzielten den Ausgleich in der 62. Minute durch Stefan Plesser und mit etwas Glück das 3:2 – ebenfalls durch Stefan. Leider gelang den Gästen noch der Treffer zum 3:3 durch einen Freistoß von Daniel Wilaszek in den Schlussminuten!“