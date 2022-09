Innsbruck West II erobert nach Sieg gegen Rinn/Tulfes Tabellenplatz zwei

Details Montag, 05. September 2022 20:44

Zwei Mannschaften der 2. Klasse Mitte haben nach Runde zwei noch keine Punkte abgegeben. Leader Völs II gewinnt gegen einen Sieger der ersten Runde – Matrei II – klar mit 5:0. Etwas enger läuft die Partie zwischen Innsbruck West II und der SPG Rinn/Tulfes II – IBW am Ende 3:1 Sieger. Auf Platz drei Natters II – Nullnummer beim FC Wacker Innsbruck II und damit hat Natters vier Punkte am Konto.

Zu viele kleine Fehler um so ein Spiel früher zu entscheiden!

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West: „Obwohl wir in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz hatten, wurde der Gegner immer wieder durch Unachtsamkeit gefährlich. Unsere Führung gelang uns in der 28. Minute durch Alessio Auer, mit 1:0 ging es auch in die Pause. Im Endeffekt haben wir uns gegen eine tief stehende gegnerische Mannschaft sehr schwer getan. Momentan machen wir einfach zu viel kleine Fehler um so ein Spiel früher zu entscheiden. Vier Minuten nach Wiederanpfiff konnten wir durch Mohammed Theeb auf 2:0 stellen. In der 59. Minute konnte aber die SPG Rinn/Tulfes durch Martin Eberl auf 1:2 verkürzen. Erst in der Nachspielzeit die endgültige Entscheidung durch einen Treffer von Sadan Alkan zum 3:1. Trotzdem sind wir zufrieden mit dem ersten Heimsieg und konzentrieren uns schon auf das nächste Spiel am kommenden Freitagabend gegen Thaur. Wir werden alles daran setzen, um auch da Punkte zu holen. Ein Lob dem Schiedsrichter, der das Spiel gegen Rinn/Tulfes gut geleitet hat!“