Innsbruck West II hält mit Sieg gegen Matrei II Kontakt zur Tabellenspitze

Der FC Koch Türen Natters II hat in der 14. Runde der 2. Klasse Mitte an der Tabellenspitze Boden mit einem 0:0 in Rum verloren. Der Innsbrucker AC II hält die Spitze vor dem FC Wacker Innsbruck II. SPG Innsbruck West II hat den Anschluss mit einem 1:0 gegen den SV Matrei II gewahrt.

Knapper Erfolg von Innsbruck West II gegen Matrei II

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Arbeitssieg meiner Mannschaft! Um noch den Kontakt zur Tabellenspitze zu halten, war das ein enorm wichtiger Heimsieg meiner Mannschaft. Erfreulich, wie sich der erst fünfzehnjährige Efekan Turan sich immer in die Mannschaft einfügt. Er war auch der beste Spieler, neben dem Torschützen Alessio Auer.“

Innsbrucker AC II hat in Thaur vorgelegt

Die 14. Runde begann mit einem 4:1 Erfolg des Innsbrucker AC II beim SV Thaur II. Wacker Innsbruck II hat dann mit einem 2:1 Erfolg in Jenbach mitgezogen. Die Top-2 Innsbrucker AC II und Wacker Innsbruck II trennen damit drei Punkte. Der FC Koch Türen Natters II ist in Rum über ein torloses Remis nicht hinausgekommen. Damit fällt Natters II auf Platz drei – ein Punkt hinter Wacker Innsbruck II - zurück. Innsbruck West II bleibt einigermaßen in Kontakt mit der Tabellenspitze. Auf Leader IAC II fehlen aber nach dem 1:0 gegen den SV Matrei II doch schon sechs Punkte. Nach der Pfingstpause geht es am 3. Juni 2023 mit der 15. Runde der Meisterschaft weiter.

