Leistungsgerechte Nullnummer zwischen Rum II und Natters II

Details Montag, 22. Mai 2023 15:29

In der 14. Runde der 2. Klasse Mitte wurde die Partie zwischen dem SK Auto Kluckner Rum II und dem FC Koch Türen Natters II immer emotionsgeladener. Am Ende stand ein 0:0 auf der Anzeigetafel. Für Natters sind es zwei verlorene Punkte, der Rückstand auf Leader Innsbrucker AC II hat sich auf vier Punkte vergrößert.

Ein Glück, dass beide Mannschaften mit elf Mann das Spiel beenden konnten!

Florian Astegger, Co-Trainer FC Koch Türen Natters II: „Eine ausgeglichene erste Spielhälfte mit mehr Chancen auf der Natterer Seite. Keine Zwingenden jedoch dabei. Einziges wirkliches Highlight ein Abschluss von Tobias Muigg, den der Goalie von Rum gekonnt an die Latte lenkt. In Hälfte zwei ein zunehmend kampfbetontes Spiel. Nervosität von den Tribünen aus und heftiger werdende Zweikämpfe. Der Heimtrainer geht mit Gelb-Rot vom Feld. Partie wird immer zerfahrener. Kein Spielfluss mehr, Foul nach Foul. Am Ende ein Glück, dass beide Mannschaften mit elf Mann das Spiel beenden. Machen wir in der ersten Halbzeit aus den Chancen ein bis zwei Tore, geht das Spiel wahrscheinlich ruhig über die Bühne. So haben wir es aber verabsäumt, Rum kam ebenso zu Chancen und schlussendlich ist es ein leistungsgerechtes 0:0!“

