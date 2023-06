Vier Treffer von Tobias Muigg für Natters II gegen Thaur II – Jenbach II mit Dreier gegen Innsbruck West II

Details Sonntag, 04. Juni 2023 01:43

Die Top-3 der 2. Klasse Mitte haben am Samstag in der 15. Runde nichts anbrennen lassen. Leader IAC gewinnt gegen Matrei 5:1, der FC Koch Türen Natters II gegen Thaur II mit 7:1. Der FC Wacker Innsbruck II spielt erst am Sonntag, dem 4. Juni 2023, um 10 Uhr gegen den Völser SV II. SPG Innsbruck West II hat allerdings mit einer 1:3-Niederlage beim SK Jenbach II die Chance auf den Titel faktisch verspielt. Drei Runden vor Schluss fehlen auf den IAC II neun Punkte.

Durchwachsener Start – am Ende Kantersieg für Natters II gegen Thaur II

Jan Egermann, Trainer FC Koch Türen Natters II: „In den ersten Minuten eine sehr unruhige Partie – die ersten zwanzig Minuten waren die Gäste besser im Spiel. In der 12. Minute konnte uns aber Tobias Muigg in Führung bringen. Ein Freistoß von Lorenz Sigl in der 23. Minute ließ aber Thaur ausgleichen. Noch vor der Pause ein Strafstoß für uns, verwandelt von Lukas Geiger zum 2:1. So ging es in die Pause. Nach dem 3:1 von Tobias Muigg hat Thaur aufgemacht. Viel Platz für meine Mannschaft und noch vier weitere Treffer von David Manhartsberger, Tobias Muigg, Finn Vogt und abermals Tobias Muigg. Am Ende nach durchwachsenem Start ein ganz klarer Erfolg!“

Jenbach II gewinnt gegen Innsbruck West

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Absolut verdienter Sieg von Jenbach! In der 17. Minute ging Jenbach durch Can Bingöl in Führung, wir konnten noch in der ersten Halbzeit durch Klaus Krepatz ausgleichen. In der zweiten Hälfte aber noch zwei Treffer für Jenbach durch Can Bingöl und Jozip Bozic – Jenbach gewinnt mit 3:1. Leider haben über die gesamte Saison immer wieder Spieler gefehlt, sodass wir nie eine richtige Stammformation finden konnten. Somit ist das Thema Aufstieg meiner Meinung auch mehr oder weniger erledigt. Zu viele fehlende Spieler immer wieder, das geht sich alles nicht aus!“

