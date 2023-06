Innsbrucker AC II sichert sich mit Sieg in Natters Titel und Aufstieg – Innsbruck West II gewinnt in Völs

Details Montag, 12. Juni 2023 15:33

Dem FC Wacker Innsbruck II gelingt in der vorletzten Runde der 2. Klasse Mitte nur ein 1:1 gegen Thaur II. Der Innsbrucker AC II nützt die Chance, gewinnt beim FC Koch Türen Natters II mit 4:2 und holt sich Titel und Aufstieg. Erfolgserlebnis auch für SPG Innsbruck West II – in einer spannenden Partie setzt man sich beim Völser SV II mit 3:2 durch.

Florian Astegger und Claus Zelger analysieren Natters II gegen IAC II

Florian Astegger, Co Trainer FC Koch Türen Natters II: „Wir starten gut in die Partie und können uns schon in der 8. Minute mit dem 1:0 durch Tobias Muigg belohnen. Danach verlieren wir etwas den Faden und es kommt zu einer offenen Partie. Chancen ergeben sich auf beiden Seiten, der IAC gleicht durch Thomas Hehenberger aus. Kurz vor der HZ-Pause dann leider ein unglückliches Eigentor und der IAC geht mit 2:1 in die Pause.

Wieder ein guter Start von uns in Hälfte zwei, der mit einem Elfmeter belohnt wird. 2:2 in der 50. Minute durch Lukas Geiger. Danach verliert das Spiel auf beiden Seiten an Qualität. Kein geordneter Aufbau mehr, mehrheitlich nur mehr lange Bälle und selten zusammenhängende Kombinationen. Aus dem nichts dann ein Tor, das nicht jeden Tag passiert. 3:2 für den IAC durch Tolga Ulus. Danach bleibt das Spiel unruhig. Einige Härteeinlagen kommen dazu. Schlussendlich schaffen wir es nicht mehr nachzulegen. In der Nachspielzeit dann aus einem Konter noch das 4:2 für den IAC durch Douglas Ansah-Yalley.

Leider mussten wir die erste Saisonniederlage in Natters hinnehmen. Wir konnten nicht unser gewohntes Spiel daheim aufziehen und gehen damit enttäuscht vom Feld. Dem IAC muss man trotz unserer Enttäuschung jedoch zur Meisterschaft gratulieren!“

Claus Zelger, Co-Trainer Innsbrucker AC II: „Wir starten solide, bekommen aber in der 7. Minute nach einer Unachtsamkeit in der Defensive das 1:0 durch Tobias Muigg. Danach entwickelt sich ein spannendes, aber sehr faires Spiel. In der 23. Minute können wir nach einer guten Kombination durch Thomas Hehenberger zum 1:1 ausgleichen. In der 39. Minute der etwas glückliche Führungstreffer für unsere Mannschaft. Die Natterer Defensive fälscht einen Schuss von Felix Gronbach, unhaltbar für den Tormann ins eigene Tor ab. Danach geht es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit erhöhen die Natterer den Druck, unsere Jungs halten aber gut dagegen. In der 55. Minute Elfmeter für Natters. Für mich eine klare Fehlentscheidung des nicht sehr sattelfesten Schiedsrichters. Lukas Geiger verwandelt sicher. Damit lebt die Aufstiegschance für Natters wieder. Es entwickelt sich ein dramatisches, aber von beiden Seiten fair geführtes Spiel, in dem beide Mannschaften die Entscheidung suchen. Dann in der 64. Minute ein genialer Spielzug über die rechte Seite. Die Hereingabe verwandelt Tolga Ulus mit einem sehenswerten Seitfallzieher zum 3:2. Es bleibt weiterhin spannend. Dann in der 93. Minute die Erlösung durch Douglas Ansah-Yalley, der mit einer schönen Einzelaktion das 4:2 und damit den Meistertitel fixiert. Gratulation an die Mannschaft und das Trainerteam zu dieser soliden Leistung und hervorragenden Rückrunde, mit der der Aufstieg fixiert werden konnte!“

Innsbruck West II gewinnt in Völs

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Kompliment an meine Mannschaft, dass sie sich nicht aufgegeben hat und somit verdient drei Punkte aus Völs mitgenommen hat. Jetzt heißt es sich noch weiter fokussieren und am Samstag, dem 17. Juni 2023, gegen Natters Platz drei erobern. Unsere Treffer in Völs haben Klaus Krepatz (2) und Alessio Auer erzielt. Völs hat durch Simon Stecher und Tobias Lederer getroffen, nach 0:1 Rückstand am Ende noch ein 3:2 Erfolg!“

