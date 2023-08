David Grüner eröffnet die Saison mit fünf Treffern für die SPG Rinn/Tulfes II gegen Wilten II

Details Freitag, 11. August 2023 13:53

Der Auftakt 2023/24 im Tiroler Unterhaus fand bereits am Donnerstag, dem 10. August 2023 in der 2. Klasse Mitte statt. Ein recht ausgeglichenes Duell zwischen der SPG Rinn/Tulfes II und dem SK Wilten II bis zu einer Gelb-Roten Karte für die Gäste. Binnen vier Minuten entscheidet die SPG das Spiel für sich – David Grüner mit einem Hattrick binnen vier Minuten! Die SPG Rinn/Tulfes II gewinnt am Ende ganz klar mit 7:2 (5:1).

Totales Chaos nach der Roten Karte!

Bernhard Sprenger, Trainer SK Wilten II: „Die erste Halbzeit war bis zur Gelb-Roten Karte in der 40. Minute recht ausgeglichen. Chancen auf beiden Seiten - zum Beispiel Freistoß von Baran Uzuner an die Latte in den ersten Minuten. In der 10. Minute konnten wir dann durch Gabriel Perktold in Führung gehen. David Grüner hat dann in der 18. Minute für die Heimelf ausgleichen und per Strafstoß in der 27. Minute auf 2:1 für die SPG stellen. Nach der Roten komplettes Chaos bei uns. Drei Treffer von David Grüner in vier Minuten und 5:1 für die Heimelf zur Pause. Da hat sich leider gezeigt, dass wir mit dem Kopf noch nicht in der Liga angekommen sind.

In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann komplett hinten reingestellt und haben versucht, das Ganze mit Anstand fertig zu spielen. Fabian Althuber hat einen seiner Konter gegen drei Gegner mit einem Tor in der 85. Minute abgeschlossen. Die Heimelf hat in Hälfte zwei durch Erik Schmitt und Lukas Angerer getroffen. Am Ende gewinnt also die SPG Rinn/Tulfes II mit 7:2.

Es wäre mehr drin gewesen, sind aber oft falsch in die Zweikämpfe gegangen. Nicht nur bei den zwei Elfmetern sondern auch vom Kopf sowie vom Spieltempo her waren wir noch in der Reserveliga. Mehr weh als die Niederlage und die Rote Karte tun die Verletzungen von zwei wichtigen Spielern von uns - Patrick Hofer und Josef Lackner werden wohl länger ausfallen. Das macht die Saison mit neuer Liga und neuem Spielsystem nicht einfacher!“

