Lukas Amreich sichert für Nordkette Punkt gegen Wipptal II

Details Dienstag, 12. September 2023 00:04

Nach fünf Runden der 2. Klasse Mitte steht Neuling SV Nordkette überraschend auf Platz drei der Tabelle. Nur drei Punkte hinter Leader Absam II, die im Spitzenspiel bei den Völser Young Boys ein 2:2 erreicht haben. Der SV Nordkette konnte sich im Spiel gegen den FC Wipptal II auf einen ausgezeichnet disponierten Goalie verlassen und holt mit einem 2:2 den nächsten Punkt.

Zweimalige Führung der Nordkette gleicht Wipptal aus

Franz Mario Prosch, sportlicher Leiter SV Nordkette: „Unsere Mannschaft traf auf die herausfordernde Truppe des FC Wipptal II. In den ersten fünfzehn Minuten hatten wir das Spiel fest im Griff und konnten bereits in der 2. Minute durch einen gelungenen Spielzug durch Mihajlo in Führung gehen. Die Stimmung auf dem Platz war großartig, und wir hatten gute Hoffnungen auf einen Sieg.

Leider brachten wir uns selbst in Schwierigkeiten, als wir im Mittelfeld einen ärgerlichen Ballverlust erlitten und die Gäste einen blitzschnellen Gegenangriff starteten, der prompt zum Ausgleich führte. Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel ausgeglichen.

Die zweite Halbzeit gehörte größtenteils dem FC Wipptal, die das Spieltempo erhöhten und zu einigen gefährlichen Torchancen kamen. Doch hier stand unser großartiger Torhüter Lukas im Mittelpunkt, der mit seinen herausragenden Paraden jede Möglichkeit der Gäste zunichtemachte.

In der Mitte der zweiten Halbzeit gelang es uns, einen blitzschnellen Konter zu starten, der in einem großartigen Tor von Jakob Von Wenzl resultierte. Dies brachte uns mit 2:1 in Führung, und in diesem Moment hätten wir unsere Taktik anpassen und versuchen müssen, die drei Punkte sicher nach Hause zu holen.

Leider schlichen sich individuelle Fehler in unser Spiel ein, die den FC Wipptal stärker machten. Sie erzielten durch ein Traumtor den Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt schien das Spiel in ihre Hände zu fallen, und sie hatten mehrere erstklassige Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Doch an diesem Tag fand unser Gegner mit Lukas ihren Meister im Tor, der mit seinen unglaublichen Paraden jede dieser Chancen zunichtemachte.

Fazit: Dieser Punkt geht definitiv auf das Konto von Lukas, der uns vor einer Niederlage bewahrte. Dennoch war es ein hart umkämpftes und spannendes Spiel, das die Zuschauer sicherlich nicht so schnell vergessen werden. Wir freuen uns auf die nächsten Herausforderungen und hoffen, dass wir unsere Leistung steigern können.“

