Thaur II lässt Wilten II keine Chance – Duell auf Augenhöhe zwischen Matrei II und Innsbruck West II

Details Montag, 11. September 2023 15:32

Tabellenführer Absam II muss in der fünften Runde der 2. Klasse Mitte die ersten Punkte abgeben. Ein 2:2 im Spitzenspiel bei den Völser Young Boys. Auch Nordkette teilt die Punkte – 2:2 gegen Wipptal II. Boden gut machen kann der SV Thaur II mit einem 8:1 Kantersieg gegen Wilten II. Innsbruck West II kommt dem ersten Punkt sehr nahe, am Ende aber ein 3:4 beim SV Matrei II.

Kantersieg von Thaur II gegen Wilten II

Christian Plesser, Trainer SV Thaur II: „Wir haben von Beginn an das Spiel kontrolliert und sind auch verdient in der 19. Minute durch Leopold Feucht in Führung gegangen. Der zwischenzeitliche Ausgleich drei Minuten später von Fabian Althuber warf uns zum Glück nicht aus unserer Bahn und wir konnten recht schnell wieder in Führung gehen. Das 2:1 in der 27. Minute von Philip Zehenter und dann ging es mit einem 3:1 durch Florian Hofbauer in die Pause. In der zweiten Halbzeit konnten wir durch einen Elfmeter von Thomas Schönfelder und einem schön heraus gespielten Treffer durch Florian Hofbauer auf 5:1 erhöhen. In den letzten zehn Minuten konnten wir nochmals mit drei Treffern zum 8:1 Endstand erhöhen. Getroffen haben Florian Hofbauer, Felix Praxmarer und Niklas Grabenweger. Es war ein sehr gutes Spiel meiner Jungs, doch nun heißt es wieder den Fokus auf das nächste Spiel zu legen!“

Coach von Innsbruck West Ii nach Niederlage in Matrei: „Hätten uns Punkt verdient!“

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Leider konnten wir keinen Punkt mitnehmen, möchte aber trotzdem meiner Mannschaft ein Lob aussprechen, da wir bis zum Schluss gekämpft haben und uns eigentlich einen Punkt verdient hätten. Wir konnten in der 7. Minute durch Serkan Ücüncü in Führung gehen, knapp vor der Pause der Ausgleich der Heimelf durch Stefan Aigner. In Minute 57 die neuerliche Führung für uns durch Philipp Apperl, in Minute 77 gleicht abermals Stefan Aigner aus. Tolle Moral meiner Jungs – 3:2 durch Bogdan Jovic aber in den letzten Minuten noch zwei Treffer der Heimelf durch Manuel Holzmann und Luca Margreiter. Matrei II gewinnt 4:3!“

