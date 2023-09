Rum II schiebt sich mit Sieg gegen Nordkette auf Platz drei – Thaur II kassiert in der Nachspielzeit Ausgleich gegen Natters II

Details Montag, 18. September 2023 00:45

Die Schiedsrichter stehen durchaus ungewollt zum Teil im Mittelpunkt in der 6. Runde der 2. Klasse Mitte. SV Nordkette hat zwar mit dem SK Auto Kluckner Rum II einen stärkeren Gegner, aber Entscheidungen des Schiedsrichters sorgen bei Nordkette für Kopfschütteln. Rum gewinnt mit 2:0. Auch der SV Thaur II hadert mit einer Schiedsrichterentscheidung. Strafstoß für den FC Koch Türen Natters II in der Nachspielzeit und dieser bringt das 2:2. Tabellenführer Absam II abermals siegreich – 4:0 gegen Wilten II. Der schärfste Verfolger, die Völser Young Boys, lassen zu Hause mit einem 1:1 gegen die SPG Rinn/Tulfes II zwei Punkte liegen.

Rum II stärker als Nordkette, aber auch der Schiedsrichter sorgt für Unverständnis bei Nordkette

Franz Mario Prosch, Sportvorstand SV Nordkette: „Was für ein emotionales Auswärtsspiel gegen den SK Rum II! Doch am Ende mussten wir uns mit einer spielerisch verdienten 2:0-Niederlage abfinden. Der Schiedsrichter stand leider im Zentrum des Geschehens und sorgte für viel Verwirrung. Seine Entscheidungen waren oft nicht nachvollziehbar und hatten großen Einfluss auf das Spielgeschehen.

Die ersten fünfzehn Minuten des Spiels gehörten eindeutig Rum. Immer wieder kamen sie durch schnelle Kombinationen durch die Mitte vor unser Tor, doch wir kämpften uns langsam ins Spiel. In der 12. Minute kamen wir zu einer tollen Kontermöglichkeit, als Jakob sich im Laufduell gegen zwei Verteidiger durchsetzte und allein auf den Torwart zusteuerte. Doch im Strafraum wurde er an den Händen zu Boden gerissen und wir hofften auf einen Elfmeter. Doch der Schiedsrichter entschied nur auf Freistoß an der Strafraumgrenze. Den Freistoß konnten wir leider nicht verwerten, aber wir konnten uns sammeln und kamen durch Jakob und Luis zu einigen vielversprechenden Chancen.

Zu erwähnen ist, dass in der ersten Halbzeit eine klare Tätlichkeit gegen unseren Spieler übersehen wurde. Hakan wurde von einem Gegenspieler ins Gesicht geschlagen – leider eine klare Fehlentscheidung. Rum war aber zweifellos die stärkere Mannschaft. Vor allem in der zweiten Halbzeit stand Rum sehr hoch und drückten uns immer tiefer in unsere eigene Hälfte. Von da an setzten wir vermehrt auf hohe Bälle, die leider zu selten das gewünschte Ziel fand.

In der 72. Minute kam es zu einer Szene, der uns den Atem raubte. Ein Verteidiger von uns wurde mit gestreckten Beinen ohne Ballkontakt von den Beinen geholt. Doch der Schiedsrichter zückte nur die Gelbe Karte. Wieder eine weitere fragwürdige Entscheidung, der einen bitteren Beigeschmack hinterließ. Kurz drauf folgte das 1:0 für Rum durch Melih Ozan. In der 77. Spielminute konnte Rum durch Eray-Hasan Akyurt auf 2:0 erhöhen. Leider konnten wir ab diesem Zeitpunkt keine weiteren Akzente mehr setzten. Trotz der Niederlage sind wir stolz auf unsere Mannschaft, die alles geben hat und werden gestärkt aus diesem emotionalen Spiel hervorgehen. Es gibt Tage, an denen das Glück einfach nicht auf unserer Seite ist, aber wir werden weiterkämpfen und uns auf das nächste Spiel vorbereiten!“

Natters II gelingt in der Nachspielzeit Ausgleich gegen Thaur II

Christian Plesser, Trainer SV Thaur II: „Bis zum 1:0 Treffer durch Lukas Geiger für Natters, war es sehr ausgeglichen mit wenigen guten Chancen, aber spielerisch guten Aktionen auf beiden Seiten. Nach dem Gegentreffer waren wir stärker, da wir unbedingt so schnell wie möglich den Ausgleich erzielen wollten auf dem kleinen Platz. In der Halbzeitpause stellten wir etwas um und konnten dadurch mehr Druck auf unseren Gegner ausüben und erzielten prompt den 1:1 Ausgleichstreffer durch Leopold Feucht in der 47. Minute. Die gesamte zweite Halbzeit waren wir das klar stärkere Team und gingen dann auch verdient durch Florian Hofbauer in der 77. Minute in Führung. Unsere Jungs hätten den Sieg auf das gesamte Spiel gesehen auch verdient gehabt, doch leider wurde es kurz vor Schluss ziemlich turbulent und unserem Gegner wurde in der 94. Minute durch eine mehr als fragwürdige Entscheidung ein Elfmeter, welcher aus meiner Sicht keiner war, wie man so schön sagt, geschenkt. Lukas Geiger trifft zum 2:2. Mit der Leistung unserer Mannschaft sind wir Coaches dennoch sehr zufrieden. Für uns gilt es nun so schnell wie möglich wieder nach vorne zu schauen und den Fokus wieder aufs nächste Spiel am kommenden Samstag zu legen!“

