Acht Treffer zwischen Innsbruck West II und der SPG Axams/Grinzens II

Details Dienstag, 19. September 2023 01:02

An die 200 Zuschauer und Fans konnten in der 6. Runde der 2. Klasse Mitte am Sportplatz Hötting West eine sehr attraktive Partie sehen. Am Ende setzt sich die SPG Axams/Grinzens II mit 5:3 gegen SPG Innsbruck West II durch. Innsbruck West muss weiter auf den ersten Punkt warten, Axams/Grinzens erobert mit diesem Dreier Tabellenplatz acht. An der Tabellenspitze konnte sich Absam II (4:0 gegen Wilten II) um vier Punkte absetzen, da Verfolger Völs gegen Rinn/Tulfes über ein 1:1 nicht hinauskam.

Rote Karte für Innsbruck West und Axams/Grinzens macht den Sack zu

Christoph Weber, Trainer SPG Axams/Grinzens II: „Wir mussten nach letzter Woche, Derby gegen Natters 1B, kämpferisch etwas gut machen, das haben wir auch auf den Platz gezeigt und konnten in der 4. Minute durch Marco Pittracher in Führung gehen. Durch einen Stellungsfehler meiner Mannschaft und das Vertrauen auf den gegnerischen Linienrichter - abseitsverdächtige Position - konnte Innsbruck West in der 19. Minute durch Yonathan Andres Mancilla Valencia ausgleichen. Wir ließen jedoch nicht locker und konnten durch Luca Tittel in der 36. Minute und durch Andreas Hagleitner in der 40. Minute durch zwei schön herausgespielte Bälle eine 1:3 Führung herausspielen. Kurz vor der Pause liefen wir nochmals in einen Konter. Der Gegenspieler spitzelt den Ball gekonnt weiter nach vorne, wodurch Lukas Würtenberger nur noch den Mann treffen konnte, Elfmeter. Der Torwart hatte die richtige Ecke, jedoch war der Elfmeter von Alessio Auer gut ins rechte untere Eck platziert. Somit gingen wir mit einer 2:3 Führung in die Pause.

Wir hatten uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit genauso weiterzuspielen, wie wir aufgehört haben. Direkt nach dem Anstoß fiel jedoch durch einen weiten Ball in die Tiefe, das 3:3 durch Manuel Kothmaier. Die ersten zwanzig Minuten der zweiten Halbzeit waren sehr ausgeglichen und es gab auf beide Seiten Torchancen, die jedoch nicht genutzt wurden.

Durch die goldene Einwechslung von Florian Moser gelingt uns in der 65. Minute der erneute, über den linken Flügel herausgespielte Führungstreffer zum 3:4. Durch die Rote Karte für Muhammed Canbolat in der 70. Minute wegen Beleidigung waren wir ein Mann mehr am Platz. Das konnten wir ausnutzen und in der 80. Minute durch Alexander Plattner den Sack zumachen. Wir waren ab dem Treffer die spielbestimmende Mannschaft. Ein verdienter 3:5 Sieg meiner Mannschaft. Nun heißt es den Schwung mitzunehmen und gegen FC Wipptal 1b am kommenden Samstag gleich aufzutreten!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.