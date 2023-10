Jenbach II nach Sieg über Weerberg II ungeschlagen Herbstmeister!

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 01:27

Es gibt wohl nur mehr ganz leise Zweifel, welche Mannschaft sich in der 2. Klasse Ost den Titel holen wird. Nach einem 4:0 gegen den SV Weerberg II geht der SK Jenbach II mit neun Zählern Vorsprung auf den FC Finkenberg in die Winterpause!

Trainingslager für Jenbach bereits fixiert!

Wolfgang Schäfer, Trainer SK Jenbach II: „Wir haben in der ersten Halbzeit es verabsäumt, in Führung zu gehen. Der Gegner hat die Räume sehr gut zugestellt und unsere Stürmer aus dem Spiel genommen. Der Gegner hat nur zwei Standardsituationen gehabt, die gefährlich waren. Wir haben das Spiel klar im Griff gehabt.

In der Halbzeit habe ich drei Spieler ausgewechselt und dann wurde es spielerisch besser. Wir gingen dann verdient durch Janko Grubovic in Führung und konnten dann die Führung ausbauen. Dann habe ich ausgetauscht wegen Verletzung und der eingewechselte Spieler Matteo Gruber belohnt sich mit dem 4:0. Das war auch der Endstand, nachdem im Finish auch Josip Bozic und Janko Grubovic getroffen haben. Die Mannschaft hat sich selber belohnt, kann ungeschlagen in die Winterpause gehen und freut sich auch auf das Trainingslager ab 28. Februar für eine Woche in der Türkei!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.