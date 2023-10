Waidring klarer Sieger gegen Fritzens II – Finkenberg Herbst-Vizemeister nach Sieg in Westendorf

Details Montag, 16. Oktober 2023 01:40

In der 2. Klasse Ost ist bereits Mitte Oktober 2023 der Vorhang vor der Winterpause gefallen. Runde neun wurde vorgezogen und so war Runde acht die letzte Punktejagd 2023. Überlegener Herbstmeister wir der SK Jenbach II mit einem abschließenden 4:0 gegen Weerberg II. Neun Punkte dahinter der FC Finkenberg, der Tabellenplatz zwei mit einem 1:0 beim SV Westendorf II erobern kann. Stumm II verliert nämlich in Oberndorf 0:2. Der SK Waidring feiert zum Abschluss der Hinrunde einen 4:0 Erfolg über den SV Fritzens II.

Waidring gegen Fritzens II: Spielanalyse von Hanspeter Miltscheff und Robert Rigger

Verdient verloren, da zu wenig gemacht wurde um Punkte mitzunehmen. Ganz bitterer Beginn. In der dritten Minute ein Schlüsselbeinbruch von Benni Troppmair. Wir wünschen ihm alles Gute und baldigste Genesung, er fehlte der Mannschaft in Folge sicher. Trotzdem: Das 1:0 durch Tobias Schreder darf nicht passieren, da es bei der Besprechung noch angesprochen wurde. Dann sind wir durch eine tolle Torhüterleistung im Spiel geblieben.

Leider wieder zwei Auswechslungen durch Verletzung und Krankheit zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die Mannschaft wurde immer jünger. Dann das 2:0 für Waidring durch Daniel Edenhauser in der 70. Minute – wieder gleiche Situation wie erste Halbzeit. Wenige Minuten später das 3:0 durch Fabio Von König nach einem groben Abwehrfehler. Die Mannschaft weiter bemüht, das Resultat zu korrigieren, aber das Tor wollte nicht gelingen. Daniel Hechenbichler setzt dann mit dem 4:0 für Waidring in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Fazit: Durchschnitt 19 Jahre bei diesem Spiel. In den anderen Spielen teilweise 17 bis 18 Jahre. Wir haben uns zu diesem Weg entschieden, müssen aber noch sehr viel lernen. Die Mannschaft ist bemüht, aber ein Spieler, der das Spiel in schwierigen Situationen lenkt und die jungen Spieler führt, der fehlt leider. Ein Regi bzw. Flo fehlt leider wegen der Beendigung ihrer Karriere. Aber Robert und ich sind überzeugt, dass wir durch gezielte Arbeit das im Frühjahr besser machen werden. Die Mannschaft hat es im Sommer bei den Vorbereitungsspielen und in den ersten Runden gezeigt.

Jetzt mit dem Druck wissen viele jungen Spieler noch nicht umzugehen. Trotz der Rückschläge eine tolle Saison von unseren Spielern, die immer als Team im Training und Spiel aufgetreten sind, aber es leider nicht auf den Platz gebracht haben.

Danke an unsere Fans die uns immer unterstützt haben. Danke an den Vorstand, die trotz der schwierigen Situation immer zur Mannschaft und zu uns gehalten haben. Besonderer Dank aber an die KM I Trainer Weniger Stefan, Zauner Patrick und Tormanntrainer Schösser Christian. Der Dialog unter uns war hervorragend. Danke auch an die Gemeinde Fritzens und allen Sponsoren. Wir sehen uns wieder im Frühjahr!“

Goalie von Finkenberg hält Dreier gegen Westendorf II fest

Andreas Kreidl, Trainer FC Finkenberg: „Es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Ein individueller Fehler der Heimelf hat uns die Führung in der 26. Minute durch Lorenz Pfister ermöglicht. Die zweite Hälfte sehr hektisch. Unser Goalie hat in der 87. Minute einen Strafstoß von Westendorf gehalten. In Summe war es aber auf alle Fälle ein verdienter Dreier!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.