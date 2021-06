Aufstiegsrelegation der 2. Klassen: Halbfinale Schwoich II gegen Flaurling

Details Dienstag, 22. Juni 2021 00:44

Am 22. Juni 2021 steigt die erste Partie der Aufstiegsrelegation der 2. Klassen, wobei der Tabellenzweite der 2. Klasse Mitte Uderns durch Los schon im „Finale“ steht – dieses wird am 25. Juni gespielt. Sozusagen im Halbfinale stehen sich am 22. Juni um 19:30 Uhr die Tabellenzweiten aus dem Osten und dem Westen gegenüber. Der FC Riederbau Schwoich II trifft auf den FC Flaurling/Polling. Für das Trio der Relegation hat sich das Aufstiegsfenster ziemlich überraschend und zunächst mit einigen Unklarheiten über die praktische Abwicklung geöffnet – aber nun ist alles klar. Ligaportal.at Tirol hat die beiden Trainer der 2. Klasse West und der 2. Klasse Ost des Halbfinales zu den Erwartungen befragt.

Bonusspiel

Stefan Strasser, Trainer FC Riederbau Schwoich: „Für uns ist es natürlich ein echtes Bonusspiel, zunächst war ja immer nur die Rede davon, dass die Meister nach der abgeschlossenen Hinrunde aufsteigen sollen. Wir hatten nur zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung, aber wir sind für dieses Spiel gut gerüstet. Erfreulich ist auch, dass der Kader unserer Mannschaft für die kommende Saison gleich bleiben wird. Wir werden nur ein paar jüngere Spieler zur KMII hochziehen.“

Im Falle des Erfolges Heimrecht gegen Uderns

Helmut Bertsch, Trainer FC Flaurling/Polling: „Wir haben natürlich nicht mehr damit gerechnet, dass es doch noch eine Aufstiegsrelegation der Zweitplatzierten geben wird. Wir nehmen aber natürlich diese Möglichkeit gerne an, allerdings war es schon sehr kurzfristig. So sind einige Spieler auf Urlaub, aber wir werden natürlich alles versuchen um auswärts gegen Flaurling zu gewinnen. Falls wir gewinnen, hätten wir dann im Entscheidungsspiel Heimrecht gegen Uderns. Wir hatten zwei Wochen Zeit um uns vorzubereiten. Für unseren Kader der kommenden Saison suchen wir noch Verstärkungen und außerdem stoßen drei Kicker der U18 zur Kampfmannschaft. Manuel Windegger wird seine Karriere beenden und auch unser Einsergoalie David Beiler wird uns nicht mehr zur Verfügung stehen.