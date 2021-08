Flaurling/Polling erster Tabellenführer – Landeck II gewinnt in Silz

Details Dienstag, 03. August 2021 02:35

Am letzten Juliwochenende ist auch die 2. Klasse West in die Saison 21/22 gestartet. Längenfeld II gegen Hatting-Pettnau musste auf 3. August verschoben werden – Anstoß um 20 Uhr. Vor dieser Partie steht Flaurling/Polling nach einem 5:1 gegen Grins an der Tabellenspitze. Auch Landeck II kann in Silz mit einem 3:1 drei Punkte holen, Fliess bezwingt Pians/Strengen 3:0, Vils Pitztal mit 4:0 und Völs das Team von Zams 2:1.

Landeck II mit Dreier bei Silz/Mötz II

Emrah Can, Trainer SV Landeck II: „Für uns war es der erwartet schwere Auftakt. Sicherlich eines der unangenehmsten Gegner. Die ersten 25 Minuten - erster Torschuss vom Gegner - hatten wir klar mehr Spielanteile. Unser Führungstreffer durch Max Kössler in der 6. Minute, aber danach haben wir uns nicht mehr an den Matchplan gehalten und so haben wir den Gegner stärker gemacht, wobei sie eigentlich nur durch Standards gefährlich wurden. In der 38. Minute gab es dann einen Elferpfiff, den wahrscheinlich keiner am Platz so richtig verstehen konnte. Ausgleich durch Ergün Pece für die Heimelf. Mit etwas Glück hätten wir sogar noch mit einer Führung in die Pause gehen können – ein Freistoß von Jakob Maneschg ging an den Pfosten.

Aber nach dem Pausenpfiff waren wir wieder voll da und konnten durch Glenda Stevo (48. Minute) das 2:1 erzielen. In der Folge konnten wir den Gegner von unserem Tor fern halten, hatten sogar durch zwei hundertprozentige Torchancen auf 4:1 erhöhen können, aber warum einfach wenn es auch schwerer geht. Dann in der 82. Minute war es dann soweit. Jakob Maneschg mit einem abgefälschten Freistoß zum 3:1. Kurz vor Schluss hatte dann der Gegner gefühlt seine erste Großchance, die unser Tormann Thomas Steinberger mit einer starken Reaktion zur Eckball klären konnte. Wenn der reingeht, dann wären es noch heiße fünf Minuten geworden. Ein verdienter Erfolg aus meiner Sicht, er hätte sogar viel höher ausfallen können. Erwähnenswert: Heute haben drei 2005er ihr Debüt in der 2. Klasse gefeiert - Selim Korkmaz, Mario Berger und Tobias Fleischhacker.

Wir wollten uns unbedingt für die gute Vorbereitung belohnen und einen guten Start hinlegen. Gegen diesen Gegner werden sich noch einige die Zähne ausbeißen. Jetzt wollen wir nächste Woche gegen Längenfeld 1b nachlegen und den nächsten Dreier einfahren.

Beste Spieler SV Landeck II: Jakob Maneschg, Johannes Wachter, Thomas Steinberger (Tor)

Flaurling/Polling startet mit klarem 5:1 Erfolg gegen Grins

Hubert Praxmarer, Obmann Flaurling/Polling: „Für uns ein guter Start und die Bestätigung, dass wir in dieser Saison vorne mitspielen werden. Sehr gefreut hat es uns, dass alle Nachwuchsspieler welche von der letztjährigen U18 in die KM übernommen wurden, zum Einsatz kamen und eine hervorragende Leistung geboten haben! Wir haben bereits nach zwanzig Minuten durch Georg Windegger, Lukas Reindl und Elias Praxmarer mit 3:0 geführt. Michael Spiss gelang noch vor der Pause das 1:3 für die Gäste. Max Plank und Andreas Lair haben dann unseren 5:1 Erfolg fixiert.

Das nächste Spiel haben wir auswärts gegen Pians/Strengen, welche im Cup Gebietsligist Oberhofen zuhause besiegt haben. In der dritten Runde spielen wir zuhause gegen Hatting/Pettnau. Beide Gegner sind nicht zu unterschätzen, vor allem gegen Hatting/Pettnau wird jeweils die bessere Tagesverfassung das Spiel entscheiden!“

