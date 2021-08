Landeck II siegt mit „Last-Second“ Treffer knapp gegen Längenfeld II

Details Mittwoch, 11. August 2021 14:47

Unglaublich dramatische Partie in der 2. Klasse West zwischen dem SV Landeck II und dem SV Längenfeld II. Längenfeld legt rasch 2:0 vor, in der Nachspielzeit das 3:3 von Längenfeld, aber Landeck sorgt für den Schlusspunkt zum 4:3 Erfolg. Landeck verteidigt damit die weiße Weste, liegt auf Platz zwei der Tabelle. Eine etwas bessere Tordifferenz weist Leader Völs II auf – 6:2 Erfolg in Grins.

Men of the Match: Stevo Glenda

Emrah Can, Trainer SV Landeck II: „Die erste Halbzeit will ich gar nicht lange kommentieren, wir haben uns sehr passiv verhalten und der Gegner unsere Fehler ausgenutzt. Das erste Tor war ein Traumtor - gewollt oder ungewollt – von Julian Wilhelm in der 15. Minute und das zweite für Längenfeld resultierte aus einem Stellungsfehler in der Verteidigung – Torschütze war Nico Gastl.

Aber in der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft Charakter gezeigt, nach fünf Minuten stand es schon 2:2 durch Treffer von Salomon Volgger und Max Kössler. Wir blieben dann weiterhin offensiv und konnten dann in der 82. den Führungstreffer von Salomon Volgger feiern. In der Schlussphase wurde es dann nochmal spannend! Der Gegner bekommt einen Freistoß aus dem Halbraum. Ein Spieler verlängert in den Strafraum und der Ball landet irgendwie im Tor 3:3. Linienrichter hat Abseits angezeigt aber der Schiedsrichter entschied auf Tor von Nico Gastl. Ich war zu weit weg und kann es daher nicht beurteilen. Aber sie Spieler müssen sich an die Ansprache erinnert haben: Letzte Saison hat der Gegner in der letzten Minute das Siegtor geschossen. Daher bleibt jeder bis zum Abfiff hundert Prozent konzentriert. Anstoß, wir spielen keinen hohen Ball nach vorne, sondern versuchen auch in letzter „Sekunde“ noch gezielt vor das Tor zu kommen. Jakob Krismer mit einem mega Sprint auf der rechten Seite, bekommt den Ball und flankt flach in die Mitte. „Men of the Match“ Stevo Glenda steht genau goldrichtig und schießt den Ball ins Tor! Danach kam es nicht einmal mehr zum Anstoß!

Leider konnten wir unser gewohntes Spiel heute nicht durchziehen und mussten daher neue Lösungen im Spielaufbau finden. Das hat eine Halbzeit gedauert. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir dann klar die bessere Mannschaft! Lob an die Mannschaft für den gezeigten Einsatz in der zweiten Halbzeit!“

Beste Spieler SV Landeck II: Stevo Glenda, Jakob Krismer, Salomon Volgger

