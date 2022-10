Zweiter voller Saisonerfolg von Pians/Strengen-Arlberg gegen Landeck II

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 14:05

Extrem eng liegen die Mannschaften der 2. Klasse West beisammen. Ein Sieg des SV Zams II mit 3:1 beim FC Paznaun II in der neunten Runde reicht, um sich um fünf Plätze auf Platz zwei zu verbessern. Am Tabellenende feiert die SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg einen 3:0 Erfolg in Landeck.

Glanzparade von Christian Plattner verhindert Führung von Landeck II

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Endlich darf ich auch mal wieder über drei Punkte berichten. Erste Halbzeit: dem Grunde nach durchaus ausgeglichen. Der SV Landeck wie auch wir hatten gute Einschussmöglichkeiten, um in Führung gehen zu können. Es gab zudem zwei strittige Situationen beidseitig mit Abseitstoren in der ersten Halbzeit.

Knapp nach Wiederbeginn hielt uns dann unser Goalie, Christian Plattner, durch eine Glanzparade im Spiel. Mit dem direkten Gegenzug ging es dann - durch das erlösende erste Tor - deutlich in unsere Richtung. Super Spielaufbau von hinten mit seitlichem Pass auf Alicehajic-Haag Alen, ging durch drei Landecker durch, schöner Tiefenpass auf Kössler Max, der zum 1:0 für den FC-Pians-Strengen-Arlberg einnetzen konnte.

Das 2:0 für unsere Mannen entsprang einer traumhaften Passstafette, eingeleitet durch Kössler Max auf Kolp Florian, von diesem im Doppelpass auf Alicehaic-Haag Alen wieder an Florian Kolp zurück, der sehenswert ins linke Kreuzeck traf!

Sichtlich geknickt musste der SV-Landeck dann auch noch ihren elften Mann vorgeben, da das Austauschkontingent erschöpft war. In dieser Phase gelang es dann unserem Machwinner abermals, sich durch die Verteidigungskette durchzutanken. Er wurde zu Fall gebracht und so konnte durch das 3:0 via Elfmeter von Florian Kolp der Endstand zum 3:0 besiegelt werden!

Beste Spieler SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg

Alicahajic-Haag Alen, unser Matchwinner, der mit seinen Vorbereitungsarbeiten hervorragende Arbeit geleistet hat

Kolp Florian, unser Mittelfeldakteur mit zwei Treffern

Plattner Christian, unserem Goalie, der uns kurz nach Beginn der zweiten Hälfte durch eine tolle Glanzparade im Spiel hielt,“