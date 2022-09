Längenfeld II gegen Pians/Strengen-Arlberg sehr effektiv – Kontertaktik von Pitztal II im Heimspiel gegen Flaurling/Polling

Details Montag, 26. September 2022 19:17

Die SPG Pitztal II hat in der achten Runde der 2. Klasse West die Tabellenspitze mit dem 3:1-Sieg gegen den FC Flaurling/Polling vollkommen auf den Kopf gestellt. Flaulring/Polling fällt von der Poleposition auf Platz vier zurück, Pitztal setzt sich auf Position zwei. Neuer Tabellenführer ist die FG Schönwies/Mils II nach einem 3:2 Erfolg gegen den FC Paznaun II. Nächste Niederlage für die SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg – 1:4 in Längenfeld.

Coach von Pians nach Niederlage: „Wir hatten die Chancen, die Längenfelder machten die Tore!“

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „So geschehen bereits in der 2. Minute. Tolle Vorlage von Jürgen Graber auf Thomas Haag, dieser überspielte den Goalie, schob aber zu leicht ins leere Tor. Der anfängliche Torjubel wurde sogleich vom Gegner mit tollem Tackling des Verteidigers zu Nichte gemacht! Das 1:0 der Längenfelder dann wieder symptomatisch für unsere Situation. Unsauber geklärter Ball aus der Verteidigung auf den Fuß des Gegners. Pascal Plattner mittels sehenswerten Weitschuss ins lange Eck! Wir hielten aber super dagegen. Durch eine tolle Aktion von unserem Kapitän Philipp Prantauer, der zwei Längenfelder auf der linken Flanke stehen ließ! Es folgt eine Maßflanke auf Jürgen Graber, der nur mehr den Kopf ungehindert hinhalten musste – das 1:1 in der 25. Minute.

Doch wie so oft in dieser Saison kam es wieder zu einem leider naiven Verteidigungsverhalten und zu einem darauffolgend, man möchte sagen, unsinnigen Eigentor, durch ein Gestocher in unserer Defensive. Wir hielten im Anschluss aber wieder sehr gut dagegen, konnten aber schöne Aktionen, die durch tolle Pässe in die Tiefe eingeleitet wurden, nicht nützen. Die bekannte Regel, wer sie nicht schießt, die Tore bekommt sie, fiel uns dann in den letzten zehn Minuten brutal auf den Kopf. So mussten wir letztendlich mit einem 1:4 vom Platz ziehen. Aber die Köpfe bleiben oben, abputzen und weiter machen ist die Devise!“

Doppelpack von Marc-Philipp Fink für Pitztal II gegen Flaurling

Reinhold Fischer, Trainer SPG Pitztal II: „Meine Mannschaft hat den Matchplan sehr gut umgesetzt. Wir haen voll uns ganz auf Konter gesetzt und dieses Konzept ist auch voll aufgegangen. Das schnelle Umschalten hat perfekt funktioniert. In der 9. Minute das 1:0 durch Marius Schultes, das 2:0 in Minute achtzehn von Marc-Philipp Fink. In der 21. Minute konnte Flaurling durch Benjamin Grill auf 1:2 verkürzen. Aber sieben Minuten vor Ende der ersten Halbzeit ist Marc-Philipp Fink sein zweiter Treffer gelungen. Beim 3:1 für meine Elf ist es dann auch geblieben. Eine super Leistung, Flaurling hatte aber natürlich mehr Spielanteile. Den Gästen ist offensiv nicht viel eingefallen, wir waren diszipliniert und konsequent.“