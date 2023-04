Schönwies/Mils II bleibt nach Sieg gegen Pitztal II an Zams und Längenfeld dran!

Details Montag, 03. April 2023 14:56

Auftakt der Rückrunde in der 2. Klasse West am ersten Aprilwochenende 2023. Die Top-3 haben nichts anbrennen lassen. Leader Längenfeld II gewinnt in Paznaun mit 4:1 und Zams Ii 1:0 in Landeck. Starker Auftritt der SPG Pitztall II auswärts gegen FG Schönwies/Mils II – aber dennoch eine 1:4-Niederlage. Die Nummer vier, Flaurling/Polling und Tarrenz II trennen sich torlos. Damit Längenfeld weiterhin zwei Punkte vor Zams und drei vor Schönwies/Mils.

Coach von Pitztal II: „In Zukunft müssen wir uns für solche Auftritte belohnen!“

Patrick Hager, Trainer SPG Pitztal II: „Das Spiel war über die gesamte Spieldauer ausgeglichen, in der ersten Halbzeit leichte Vorteile für uns, in der zweiten Halbzeit leichte Vorteile für den Gastgeber. Unser Führungstor in der 16. Minute resultierte aus einem langen Abschlag von unserem Torhüter, welchen unser Stürmer Tobias Bartl gut in den Lauf mitnahm und dann am Torhüter vorbeischob. Leider verletzte sich dann unser Torhüter und die Gastgeber glichen direkt nach Wiederbeginn mit einem platzierten Schuss von Kevin Beran aus. Das 2:1 für die Heimelf fiel durch einen Platzfehler und durch ein unglückliches Eigentor.

In der 2. Halbzeit haben wir dann leider gleich das 3:1 durch Martin Fink erhalten, das 4:1 fiel dann alles wir alles nach vorne warfen. Torschütze für Schönwies/Mils war David Filipovic. In den letzten 10 Minuten hatten wir noch einige Chancen auf den Anschlusstreffer, leider wollte der Ball nicht mehr ins Tor.

Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich großteils zufrieden, in Zukunft müssen wir noch konsequenter auftreten und uns für solche Auftritte belohnen!“

