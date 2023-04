Flaurling/Polling macht den Sack in Landeck erst im Finish zu

Details Montag, 10. April 2023 21:07

Die Top-2 der 2. Klasse West haben auch in der 13. Runde Dreier eingefahren. Leader Längenfeld II gewinnt das Heimspiel gegen Vils II mit 2:0. Verfolger Zams II kann sich auswärts gegen Pitztal II knapp mit 1:0 durchsetzen. Damit trennt die Top-2 nur ein Punkt. Nach Verlustpunkten hat die Nummer drei Schönwies/Mils – in dieser Runde spielfrei – den Kontakt aber noch nicht verloren. Auch der FC Flaurling/Polling kann mit einem 4:1 beim SV Landeck II zumindest in Sichtweite bleiben – nach Verlustpunkten beträgt der Rückstand auf Leader Längenfeld fünf Punkte. Pians/Strengen-Arlberg gelingt ein 7:0 Kantersieg gegen Paznaun II.

Verdienter Sieg – aber etwas zu hoch ausgefallen!

Thomas Perstaller, Trainer FC Flaurling/Polling: „Wir sind gut in die Partie gestartet und haben das Spiel kontrolliert. Ein blöder Ballverlust in der sechsten Minute hat dann aber zur Führung für Landeck geführt – Maximilian Kössler gelingt das 1:0 für die Heimelf. Marvin Kranebitter hat sich in der 22. Minute verletzt und konnte leider nicht mehr weitermachen, für ihn kam David Hartl. Kurz darauf ein Eigentor der Heimelf zum 1:1. Wir waren zwar überlegen, konnten aber kaum Chancen herausarbeiten. Nach dem 2:1 in der 78. Minute durch Daniel Wolsegger hätte Landeck auch ausgleichen können. Im Finish haben wir aber den Sack doch zugemacht. David Hartl und Mustafa Icöz haben getroffen. Aus meiner Sicht ein verdienter 4:1 Erfolg, der aber etwas zu hoch ausgefallen ist.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei