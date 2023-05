Landeck II mit Kantersieg gegen Paznaun II – Pians/Strengen-Arlberg bezwingt Pitztal II

Details Dienstag, 09. Mai 2023 00:50

Der Tabellenführer der 2. Klasse West SV Längenfeld II war in der 17. Runde spielfrei. Verfolger Flaurling/Polling gewinnt gegen Schönwies/Mils II mit 4:1 und liegt nur mehr zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. Für die SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg geht es weiter nach oben – 3:1 gegen SPG Pitztal II und Tabellenplatz vier. Am anderen Tabellenende muss der FC Paznaun II eine herbe 2:8-Niederlage beim SV Landeck II einstecken.

Starke zweite Hälfte von Pians/Strengen-Arlberg gegen Pitztal II

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Erste Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe, wenn nicht sogar ein Tröpchen mehr auf Pitztaler Seite, zumal sie sogar noch einen Elfmeter vergeben haben. Wie ausgewechselt kamen wir aus der Kabine. Fingen wieder an die Kugel und Gegner laufen zu lassen, wie wir es gewünscht hatten. Unser Goalgetter vom Dienst, Berger Florian, konnte so durch eine Einzelaktion zudem unsere Mannen gleich in Minute 49 in die richtige Bahn lenken. Nach toller Einzelaktion ins kurze Eck abgeschlossen, schienen sämtliche Barrieren durchbrochen zu sein. Nach einem gelungenen wunderschönen Freistoßtor ins lange Eck, über den Goalie, konnten wir keine drei Minuten später zum 2:0 nachlegen. Der in der Pause gewechselte Christian Krammer nützte dann in Minute 59 abermals durch eine gelungene tolle Einzelaktion das kurze Eck, um zum 3:0 zu erweitern. Das Tor der Pitztaler in der 88. Minute durch Raphael Spiss Kosmetik und natürlich ließ auch etwas die Konzentration unserer Mannschaft nach. Alles in allem aber eine wieder sehr zufriedenstellende Vorstellung. Jetzt sind wir guter Dinge, dass wir auch gegen Vils nach zwei Verschiebungen endlich das Spiel final abwickeln können!“

Landeck II spielt gegen Paznaun II nach vorne effektiv und genau!

Okan Olgar, Trainer SV Landeck II: „Beide Mannschaften sind eigentlich sehr unsicher aufgetreten. Fußballerisch war nicht viel zu sehen. Wir haben vor allem Pässe in die Tiefe gespielt und das ist uns sehr gut und mit Nachdruck gelungen. Nach siebzehn Minuten 3:0 durch Treffer von Can Sertkaya, Felix Niederbacher und Maximilian Kössler. Kurz danach das 1:3 der Gäste von Fabian Alber. Wir konnten aber wieder nachlegen – 4:1 durch Arda Ilhan. Dann ein Eigentor der Gäste und im Finish der ersten Hälfte ein Doppelpack von Maximilian Kössler zum 7:1 für Landeck. In Hälfte zwei das Spiel vor allem im Mittelfeld angesiedelt. Fabio Schneider trifft für die Gäste, Elias Unterhuber für Landeck. Am Ende ein 8:2 Erfolg für Landeck. Spielerisch Luft nach oben, nach vorne haben wir aber sehr effektiv und genau gespielt!

