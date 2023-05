Pians/Strengen-Arlberg siegt in Zams

Details Montag, 01. Mai 2023 17:20

In der 16. Runde der 2. Klasse West konnte die SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg beim SV Zams II mit 4:1 siegreich bleiben. Damit schob sich die SPG auf Tabellenplatz fünf vor. Für Zams eine bittere Heimniederlage, da man dadurch trotz der Niederlage von Leader Längenfeld II nicht näher an die Tabellenspitze heranrücken konnte und Flaurling/Polling Zams auf Platz drei verdrängt hat.

Ein trauriger Sieg!

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Eine über weite Strecken zu hart geführtes Match konnte der Unparteiische nie wirklich in den Griff bekommen. Trotzdem versuchten wir dem Match soweit möglich eine spielerische Linie aufzuzwingen und konnten durch Berger Florian in der 13. Minute durch eine tolle Dreierkombination von Haag „Haagi“ Thomas auf Alicehajic-Haag Alen, welcher einen Traumpass in die Tiefe spielte, bereits mit 1:0 in Führung gehen. Weitere Nadelstiche konnten anschließend gesetzt, aber nicht verwertet werden. Trauriger Höhepunkt ein überhartes und unnötiges Einsteigen der Zammer in der 42. Minute an unserem Stürmer Alicehajic-Haag Alen (Schienbeinbruch). Selbst im Fanreport von Zammer Seite als klare Rote geahndet, blieb es bei Gelb. Wurde aber von unseren Mannen in keinster Weiße aufgesteckt und so kam abermals eine tolle Flankenaktion zum Abschluss. Im Dreieck über Zangerl Tobias auf Kolp Floh, toller Laufpass wieder zurück und konnte die anschließende Flanke via Fallrückzieher durch „the man of the match Berger Flogge Florian“ abermals zum 2:0 (gewidmet für Alen) verwertet werden.

In Halbzeit zwei führte ein Eigenfehler in unserer Abwehr zum 1:2. Hiervon unbeeindruckt konnte kurz drauf abermals durch tolle Vorarbeit von Kolp „KOFO“ Florian via Lochpass auf Spiss Paul zum 1:3 erhöht werden. Bei sichtlich angeschlagenen Zammern wurde im Anschluss fast nur mehr auf ein Tor gespielt. Letzten Endes einige Chancenauswertungen ungenützt blieben. Bis auf die 68. Minute, wo abermals unser Goalgetter vom Dienst zur Stelle war, sich aus einem Gestocher in der Abwehrkette der Zammer den Ball ergatterte und kaltschnäuzig zum letztendlichen 1:4 einnetzte.

Alles in allem ein trauriger Sieg, da einer unserer „jungen Wiedererstarkten“ durch eine unnötige. absolut unfaire Aktion abermals in eine längere Verletzungspause eintreten muss. Alen, wir wünschen dir superschnelle Genesung – see you back stronger!“

