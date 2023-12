Coach von Uderns: „Zufrieden mit dem Herbst 2023, obwohl mehr drin gewesen wäre!“

Details Donnerstag, 21. Dezember 2023 01:27

SVG Uderns ist als Aufsteiger nahezu ideal in die Saison 2023/24 der Bezirksliga Ost gestartet. Die zweite Hälfte der Hinrunde konnte man dann nicht mehr so erfolgreich bestreiten. Platz zehn ist es vor der Winterpause am Ende geworden, der Puffer auf den Abstiegsrelegationsplatz ist mit acht Punkten aber deutlich. Nach unten will man sowieso in Uderns nicht blicken, für Trainer Daniel Schwemmberger heißt es möglichst schnell die unter Tabellenhälfte zu verlassen. Auf Platz sieben fehlen nur fünf Punkte und ganz oben in der Liga ist es ja sowieso extrem eng.

Wie ist der Herbst 2023 ganz allgemein betrachtet aus sportlicher Sicht gelaufen?

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Wir sind sehr erfolgreich in unsere erste Saison in der Bezirksliga Ost gestartet. In den ersten fünf Runden gab es zwei Unentschieden und drei Siege und wir hatten auch ein tolles Torverhältnis. Mit der Niederlage gegen Stans begannen unsere Schwierigkeiten, da es dann nur noch einen Sieg und ein Unentschieden gab. Nichtsdestotrotz sind wir als Aufsteiger zufrieden mit der Herbstsaison, wenn auch mehr drinnen gewesen wäre!“

Höhepunkte und Tiefpunkte in sportlicher Hinsicht im Herbst 2023?

Daniel Schwemmberger: „Höhepunkte waren sicherlich die beiden Derbysiege gegen unsere direkten Nachbarn Ried/Kaltenbach (4:0 Heimsieg) und Fügen 1b (1:2 Auswärtssieg). Ein absoluter Tiefpunkt war für mich das Spiel in Aschau, weil wir dort all unsere Tugenden nicht abrufen konnten und sang und klanglos mit 4:1 verloren!“

Konnten die gesetzten Ziele erreicht werden?

Daniel Schwemmberger: „Mein Ziel war es, die Mannschaft nach dem Aufstieg in der Liga zu etablieren und aus der SVG Uderns einen konstanten Bezirksligisten zu machen. Durch die schwache zweite Herbstsaison-Hälfte haben wir uns leider unnötig wieder in das hintere Drittel der Tabelle befördert, von dem es nun im Frühjahr gilt, so schnell als möglich wegzukommen!“

Wie hat sich die fußballerische Qualität in der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Daniel Schwemmberger: „Man merkt einfach, dass in der Bezirksliga doch einiges mehr an Routine vorhanden ist. Jede Mannschaft hat ein bis zwei Routiniers im Team, welche auch schon einmal höherklassig gespielt haben und außerdem haben die meisten Mannschaften oftmals auch einen Goalgetter, der in gewissen Situationen den Unterschied ausmachen kann!“

Ist der VAR eine Gefahr für den Fußballsport an und für sich oder ist er positiv zu sehen?

Daniel Schwemmberger: „Es gibt sicherlich Spielsituationen, in denen der VAR eine entscheidende Rolle spielt, aber gleichzeitig gibt es unzählige lange Spielunterbrechungen, welche dann lange Nachspielzeiten mit sich bringen. Ich würde sagen, er ist Fluch und Segen gleichzeitig!“

Titelfavoriten in der eigenen Liga und Ziele für das Frühjahr 2024?

Daniel Schwemmberger: „Wie schon vor der Saison erwähnt ist und bleibt für mich der SV Stans absoluter Top-Favorit. Für uns als Aufsteiger gilt es im Frühjahr aus den Fehlern vom Herbst zu lernen und die nötigen Punkte zu sammeln, damit wir nichts mit den hinteren Plätzen zu tun haben werden. Dafür heißt es aber hart arbeiten!“

Wie schaut die Planung für die Wintermonate aus?

Daniel Schwemmberger: „Prinzipiell läuft die Wintervorbereitung ähnlich ab wie in den letzten Jahren. Mitte Jänner starten wir mit Laufeinheiten, später dürfen wir auch den Kunstrasen in Fügen sowie die Sporthalle in Fügen benutzen. Unser schon traditionelles Trainingslager findet vom 15.2.2024 bis 18.2.2024 in Medulin/Kroatien statt. Wir werden dort hoffentlich gut auf Naturrasen trainieren können und auch ein Testspiel absolvieren. Außerdem sind vier weitere Testspiele nach der Rückkehr aus dem Trainingslager geplant!“

Veranstaltungen vom Verein im Winter 23/24?

Daniel Schwemmberger: „Für unsere jüngsten Vereinsmitglieder kam am 3.12.2023 wieder der Nikolaus bei der Volksschule. Außerdem fand unsere Weihnachtsfeier am 8.12.2023 statt. Im Frühjahr werden wir wieder einen Skitag absolvieren, denn dieser ist ein absolutes Muss für unsere Kameradschaftspflege!“

Persönliche Anliegen?

Daniel Schwemmberger: „Wir haben seit dem 3.11.2023 mit Jürgen „Juggi“ Flörl einen neuen Obmann, welchem ich hiermit noch mal zu seiner Wahl gratulieren möchte und ihm für sein Engagement danke. Für ihn und die anderen, teilweise ebenfalls neugewählten Vorstandsmitglieder gibt es nun einiges zu tun, zumal wir ja vor kurzem erst in unser neues Sportheim gezogen sind und auch hier noch etliches an Arbeit anfällt!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.