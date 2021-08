Innovationen in Wildschönau, Kantersieg gegen Schlitters und Tabellenführung!

Details Dienstag, 03. August 2021 20:25

Aufbruchstimmung beim FC Raiffeisen Wildschönau – neuer Vorstand und auch sportlich läuft es bislang perfekt. In Runde zwei ein beeindruckend klares 7:0 gegen Schlitters und die Tabellenführung. Obmann Christoph Zellner schildert unseren LeserInnen die aktuelle Lage – in der kommenden Runde kommt es zum Spitzenspiel in der Bezirksliga Ost gegen die aktuelle Nummer zwei – Brixlegg/Rattenberg ist am Freitag, dem 6.8.21 um 19 Uhr in Wildschönau zu Gast!

Vier Treffer von Lucas Thaler!

Christoph Zellner, Obmann FC Raiffeisen Wildschönau: „Nach dem gelungenen Auftakt in Radfeld war unser Ziel, vor den heimischen Fans die Heimspielsaison erfolgreich zu gestalten und das gelang der Mannschaft in beeindruckender Weise. Gegen den SV Schlitters, die in dezimierter Formation zu uns ins Hochtal kamen und den Verlust ihres langjährigen Vize-Obmanns zu bedauern hatten, drückte das Team von Paul Schneeberger von der ersten Minute aufs Gas und ging bereits ganz früh durch unseren Goalgetter Lucas Thaler in Führung. Apropos Lucas Thaler – nach diesem Spiel hält er nach zwei Spielen bei einer beeindruckenden Ausbeute von sieben (!) Toren. Am Ende stand nach einer überragenden Partie ein 7:0, das danach auch gebührend gefeiert wurde. Ein fantastisches Spiel der ganzen Mannschaft

Der Sieg war für uns insofern schön, da wir am Samstag den alten Vorstand rund um Hansi Leitmann, Manuel Gföller und Steffi Thaler offizielle verabschieden konnten. Das neue Vorstandsteam hat die Corona-Zeit genützt und einige neue Ideen und Aktionen umgesetzt - neues Logo, neue Ausrüstung und vieles mehr, die nach dem Spiel um 21 Uhr den Fans präsentiert wurden. Wir haben auch einen Imagefilm gedreht und abgespielt, der in den nächsten Tagen online gehen wird. Kurzum: Ein rundum gelungener Tag im Fritz-Mayr-Stadion!“

Beste Spieler FC Raiffeisen Wildschönau: Lucas Thaler, Lukas Gwiggner, Wolfgang Maierl

