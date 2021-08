Spielertrainer als Tormaschine – Erl gewinnt gegen Ried/K. mit 6:0!

Details Dienstag, 03. August 2021 02:04

Einen unerwarteten Kantersieg konnte SVG MHM Erl in der zweiten Runde der Bezirksliga Ost gegen den SV Ried/Kaltenbach feiern. Für Ried war es die erste Partie der Saison die in die Wertung kam, das Spiel der ersten Runde gegen Kitzbühel II wird am 10. August nachgetragen. Spielertrainer Christoph Waldner drückte dem Spiel offensiv den Stempel auf, der nächste Gegner ist Aufsteiger Fügen II auswärts, die ohne Punkteverlust in die neue Saison gestartet sind. Ankick 7. August 2021 um 19:30 Uhr.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Angeführt vom überragenden Spielertrainer Christoph Waldner, der mit vier Toren zum Matchwinner aufstieg, hat die SVG MHM Erl am Samstagabend einen 6:0-Kantersieg über den SV Ried/Kaltenbach eingefahren. In einem einseitigen Spiel erzielten Sebastian Maier und Josef Wieser die weiteren Treffer für die Heimmannschaft. Dank der halben Dutzend Tore schiebt sich die SVG MHM Erl nach dem 2. Spieltag auf Rang vier der Bezirksliga-Ost-Tabelle.

Vor dem Spiel musste Coach Christoph Waldner seinen Jungs auch nicht viel mit auf den Weg geben, denn die bittere 0:4 Niederlage aus der letzten Saison war schon Warnung genug. Und seine Jungs überzeugten ab der 1. Minute, waren bissig in den Zweikämpfen und zeigten sich auch aus spielerischer Sicht von der besten Seite. So hätte es schon früh zu drei Toren führen können, doch Sebastian Maier und Christoph Waldner scheiterten aus guten Positionen entweder am Schlussmann oder setzten das Leder am Tor vorbei. In der 15. Minute gab es einen langen Einwurf, den Martin Schwaiger geschickt verlängerte. Christoph Waldner scheiterte zunächst aus kurzer Distanz, doch Sebastian Maier reagierte blitzschnell und erzielte das 1:0. Der wirkliche "Dosenöffner" war dieser Treffer noch nicht, obwohl man doch deutlich überlegen war. So fiel der zweite Treffer auch erst in der 44. Minute. Dort fegte Elias Lageder durch den Raum, spielte einen tollen Pass durch die Schnittstelle der Abwehr, Christoph Waldner drückte den Ball aus kurzer Distanz ins Netz. Natürlich der beste Zeitpunkt um einen Treffer nachzulegen und so mit einem 2:0 in die Pause zu gehen.

Dort gab es auch kaum etwas auszusetzen, nur wollte man nun noch zwingender in Richtung Tor der Gäste gehen. Und die SVG MHM Erl legte nun den 5. oder auch 6.Gang ein, man überrollte den SV Ried/Kaltenbach, spielte sich dabei teilweise sogar in einen wahren Rausch. In der 52.Minute gab es eine Ecke für Erl. Die Flanke von Martin Schwaiger setzte Christoph Waldner zum 3:0 in die Maschen. Acht Minuten später marschierte Martin Schwaiger durch das Mittelfeld, packte einen Sahnepass aus und dieses Zuspiel nutzte wieder Christoph Waldner, umkurvte den Goalie und erhöhte auf 4:0. 60 weitere Sekunden waren verstrichen, da feuerte Josef Wieser einen satten Distanzschuss ab, drin das Ding und es hieß 5:0. Die Gäste bekamen in dieser Phase einfach kein Fuß auf die Erde und in der 65. Minute ging es wieder zu schnell. Martin Schwaiger und Semeon Stuckenberger narrten die Defensive mit tollem Kombinationsfußball und so kam Florian Pichler an den Ball. Dieser sah das sich Christoph Waldner auf den Weg vor das Tor machte und sein geniales Zuspiel setzte der Spielertrainer dann auch noch mit der Hacke ins Netz, schraubte das Resultat auf 6:0. Die SVG MHM Erl hatte danach noch nicht genug, doch Florian Pichler, Semeon Stuckenberger und auch Thomas Schwaiger scheiterten aus recht guten Positionen nur denkbar knapp. Den Gästen aus dem Zillertal wäre in der Endphase dann fast der Ehrentreffer gelungen, doch ein feiner Kopfball klatschte letztendlich gegen die Latte und so blieb es beim souveränen 6:0 für die Jungs aus Erl.

Christoph Waldner nach dem Spiel: "Das war heute Abend ein starker Auftritt meiner Mannschaft. Es stimmte fast alles und wir haben die Treffer auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Speziell aber die zwanzig Minuten nach der Pause waren einfach überragend. So kann es gerne weitergehen und dafür werden wir unter der Woche weiter hart arbeiten."

Beste Spieler SVG MHM Erl: Christoph Waldner (ST), Josef Wieser (AV), Fabian Kiermaier (MF)

