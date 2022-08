Wörgl II gegen Schlitters in der Analyse

Details Mittwoch, 10. August 2022 02:12

SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass gehört nach zwei Runden zu den vier Mannschaften, die bislang in der Bezirksliga Ost noch ohne Verlustpunkte dastehen. Gegen den SV Wörgl II gab es einen knappen 2:1 Auswärtserfolg mit einem sehr kuriosen Siegestreffer zum 2:1 Erfolg. Der Nachtrag der ersten Runde zwischen Aschau und Niederndorf wurde für den 15. August 2022, um 14:15 Uhr angesetzt.

Große Entwicklungsschritte!

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl II: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Folgerichtig war auch der Zwischenstand von 1:1 durch jeweils ein sehenswertes Tor beider Teams. Das entscheidende Tor war dann besonders kurios. Ein Fernschuss ohne jegliche Chance auf Erfolg sprang etwa fünf Meter vor Tormann Mitterer auf und wurde von einer Bodenunebenheit unhaltbar abgefälscht. Unfassbar, da der Rasen im Stadion aktuell nahezu perfekt ist. In der zweiten Halbzeit drückten wir den Gegner weitestgehend in seine Hälfte, konnten uns aber keine nennenswerte Chance mehr erarbeiten. Der Gegner hat gut verteidigt und die Routine hat sich ein weiteres Mal gegen die Jugend durchgesetzt. Trotzdem resümieren wir zufrieden, da die Jungs seit der letzten Saison schon viel näher am Erfolg dran sind und große Entwicklungsschritte machen!“

Spielanalyse aus der Sicht von Schlitters

Gestern gastierte unsere KM der SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass in Wörgl. Von Spielbeginn an übernahm unsere Mannschaft das Kommando. Sie hatten spielerisch leichte Vorteile. Speziell im Mittelfeld spielte in der ersten Halbzeit ein grandioser Fabian Heim auf. In Minute zwanzig dann der schon längst überfällige Führungstreffer für unsere Mannschaft. Josef Thumer marschierte nach Idealvorlage von Kapitän Christoph Kröll in den Strafraum. Die Wörgler Verteidigung versuchte ihn noch zu stoppen, doch Josef brachte das Leder trocken zur 1:0 Führung im Gehäuse unter. Dann häuften sich fast im Minutentakt die Chancen auf einen Ausbau unserer Führung, Heim (23.), Böck (27.) und Kröll (32.) konnten die hochkarätigen Chancen jedoch nicht verwerten. Dann in der 33. Minute aus heiterem Himmel der Ausgleich der Hausherrn zum 1:1 durch Gabriel Dzebitz. Postwendend konnte der überragende Fabian Heim dann in der 34. Minute unsere Mannschaft mit einem schönen Tor, der Ball sprang vor dem Tormann auf und über diesen ins Tor, die 2:1 Führung erzielen. Kurz vor der Pause zeichnete sich unser Tormann Simon Fili mit einer tollen Parade aus. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

In Minute 58 und 59 fanden Fabian Heim und Josef Thumer noch zwei Doppelchancen auf eine höhere Führung vor. In Minute 77 ersetzte der erst sechzehnjährige Daniel Schwarzenauer Fabian Heim und feierte somit sein Debüt in der KM. Unsere Mannschaft ließ den Wörglern in der Schlussphase viel Platz. Sie konnten jedoch keinen Profit daraus ziehen, denn unsere Abwehr stand "bombensicher". So blieb es beim Spiel der vergebenen Chancen mit einem knappen, aber doch verdienten, 2:1 Auswärtssieg unserer Mannschaft. Am Freitag, dem 12.8.2022 um 19:30 Uhr findet unser erstes Heimspiel dieser Saison gegen Fügen 1b statt.