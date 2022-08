Kitzbühel II übernimmt nach Sieg gegen Aschau Tabellenführung – Wildschönau gewinnt in Ried im Zillertal

Details Mittwoch, 10. August 2022 01:43

Einen richtigen Satz auf die Spitzenposition der Bezirksliga Ost ist dem FC Eurotours Kitzbühel II nach einem 5:2 Erfolg gegen den FC Aschau gelungen. Auch Wildschönau hat noch keinen Punkt abgegeben – Tabellenplatz zwei nach einem 3:1 Erfolg auswärts beim SV Ried/Kaltenbach.

Ried/Kaltenbach gegen Wildschönau – zwei grundlegend unterschiedliche Halbzeiten

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Erste Halbzeit waren wir chancenlos gegen unsere Gäste. Drei schöne Kombination und schon stand es 0:3 plus ein vergebener Elfmeter. Die Tore für Wildschönau erzielten Andreas Klingler mit einem Doppelpack und Tobias Schneeberger. Mit dem Anschlusstreffer zum 1:3 von David Kröll ging es in die Pause. Wie ein anderes Spiel in Halbzeit zwei. Unsere Gäste waren wie ausgewechselt, so kamen wir immer besser ins Spiel. Leider konnten wir zu wenig Akzente nach vorne setzen, um dem Anschlusstreffer zu erzielen. Und so blieb es bei der 1:3 Niederlage für meine Mannschaft!“

Bereits am Donnerstag: Kitzbühel II ringt Aschau nieder

Benjamin Stübler, Trainer FC Eurotours Kitzbühel II: „Die ersten zwanzig Minuten hatten wir Probleme mit den hohen Bällen des Gegners. Im Verlauf des Spiels konnten wir uns aber gut darauf einstellen, waren daraufhin die dominierende Mannschaft. Wir starteten auch immer wieder gefährliche Angriffe. Das vermeintliche 1:0 wurde aber vom Schiedsrichter - aufgrund einer Abseitsposition - nicht gegeben. Das erlösende 1:0 erzielte Thomas Ritter mit einem Distanzschuss nach einer schönen Kombination durch das Mittelfeld. Simon Krenn erzielte dann in der 33. Minute das 2:0, kurz darauf fiel der Anschlusstreffer für die Gäste durch ein Eigentor. Somit ging es mit einer 2:1 Führung in die Pause. In die zweite Hälfte starteten wir besser. Wir erzielten ein schnelles 3:1, nach toller Vorarbeit von Leonhard Ritter konnte Simon Krenn seinen zweiten Treffer erzielen. Die Gäste hatten abermals passende Antwort und erzielten kurz darauf das 3:2 durch Mathias Leitner. Meine Mannschaft zeigte tolle Moral und spielte weiterhin mutig nach vorne. Nach einem Foul an Nik Prommegger im Strafraum verwandelte Rene Klaunzer den fälligen Strafstoß eiskalt. Der Gegner warf daraufhin alles nach vorne, woraufhin Maxi Hager durch einen schnellen Konter mit seinem Comeback-Tor den Sack endgültig zumachen konnte. Pauschallob an meine junge Mannschaft!“

Bester Spieler FC Eurotours Kitzbühel II: Leonhard Ritter