Stans verliert auch gegen Kössen - Ried/Kaltenbach mit wichtigem Dreier gegen Radfeld

Details Montag, 10. April 2023 16:47

Leader Schlitters ist in der Bezirksliga Ost nicht zu bremsen – 2:0 in Fügen und drei Punkte Vorsprung auf Erl, die in Oberlangkampfen 3:3 spielen. Für den SV Stans wird es zunehmend eng – dritte Niederlage in Folge gegen den FC Kössen im Ausmaß von 1:2. Damit fehlen bereits sechs Punkte auf den zweiten Aufstiegsplatz. In seiner Analyse dieser Niederlage betont aber Hami Karahasanoglu, dass die Mannschaft von Stans die Qualität hat, aus dieser Krise wieder herauszukommen. Der SV Ried/Kaltenbach verschafft sich mit dem 2:1 Erfolg gegen den SV Radfeld drei Punkte Puffer auf den Tabellenletzten, der ja in die Abstiegsrelegation muss.

Hami Karahasanoglu nach Niederlage gegen Kössen: „Wir haben die Qualität, um aus dieser Situation herauszukommen!“

Hami Karahasanoglu, SV Stans: „Leider kommen wir aus der Negativserie nicht heraus. Das dritte Spiel in Folge zu verlieren ist wirklich sehr bitter. Wir starteten nach einer fast perfekten Hinrunde katastrophal in die Rückrunde. Wir kamen von Spiel zu Spiel besser in Schwung, jedoch reichte es leider noch nicht für einen Sieg. Zudem hatten wir in den wichtigen Situationen das Glück nie auf unserer Seite.

Gegen Kössen starteten wir gut ins Spiel, machten wenig Fehler. Die großen Torchancen blieben jedoch aus. Unsere Mannschaft war hungrig auf den Sieg. Die Gäste versuchten oft mit hohen Bällen gefährlich zu sein. Das erste Tor für die Gäste entstand durch einen unglücklichen Fehler in der Verteidigung, Torschütze für Kössen war Toni Dilber in der 40. Minute. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir alles unter Kontrolle.

In der zweiten Halbzeit begann alles wie geplant. Johannes Lafenthaler erzielte in der 50. Minute das 1:1. Alles deutete darauf hin, dass wir das zweite Tor erzielen werden. Jedoch kam es ganz anders. Nach einem meiner Meinung nach nicht gegebenen Foulelfmeter kassierten wir im anschließenden Konter das zweite Gegentor durch Johannes Hörfarter in der 59. Minute

Wir versuchten in den letzten Minuten das Spiel noch zu drehen, jedoch gelang uns das leider nicht. Die Gäste spielten konsequent bis zur letzten Minute und das verhalf ihnen auch zum Sieg.

So mussten wir die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Nach einer kämpferisch guten Leistung fehlte uns einfach das letzte bisschen Glück. Nun heißt es weiter hart arbeiten und unsere Eigenfehler auf ein Minimum zu reduzieren. Wir haben die Qualität, um aus dieser Situation herauszukommen. Ich glaube fest daran, dass uns dies auch gelingen wird!“

Radfeld verliert in Unterzahl gegen Ried/Kaltenbach

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Ein weiterer wichtiger Sieg meiner Jungs. Gleich mit dem Anstoß eine Doppelchance und noch dazu ein Lattentreffer durch den starken Fabian Schweinberger. Danach zwanzig Minuten Radfeld besser und genau in der Phase Freistoß durch Christoph Hanser und Lorenz Schösser köpfte ein zum 1:0. Kurz darauf Rote Karte für einen Spieler der Gäste. Ab jetzt meine Mannschaft spielbestimmend und überlegen. In der 30. Minute ein super Spielaufbau über den Flügel - Fabian Schweinberger mit einem Stanglpass auf Gerhard Hainz zum verdienten 2:0.

Auch in Halbzeit zwei war meine Mannschaft überlegen. Radfeld kam nur zu einer Torchance, die Julian Toodeschini zu Nichte machte. Leider konnten wir das dritte Tor nicht machen und so blieb es knapp und Radfeld bekam in der 92. Minute noch einen Elfer zugesprochen, den Haydar Gülcan zum 2:1 verwertete. Trotzdem hochverdienter Sieg meiner Mannschaft!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei