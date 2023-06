Ried/Kaltenbach gelingt wichtiger Dreier gegen Wörgl II

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 00:24

Drei Runden vor Saisonende der Bezirksliga Ost wird es für den SV Niederndorf immer brenzliger. Aschau hat zwar gegen Stans das Spiel der 24. Runde am 6. Juni 2023 2:5 verloren, aber Niederndorf fehlen mit einem Spiel weniger drei Punkte auf Aschau. Der SV Wörgl II ist in der 23. Runde dem SV Ried/Kaltenbach mit 1:2 unterlegen. Ried/Kaltenbach hat damit faktisch den Klassenerhalt geschafft – acht Punkte Puffer auf den Abstiegsrelegationsplatz. Für Wörgl und Radfeld könnte es noch enger werden. Niederndorf braucht in den letzten drei Runden einige Punkte, um der Abstiegsrelegation doch noch zu entgehen. Am 8. Juni 2023 trifft Niederndorf zu Hause auf Ried/Kaltenbach, am 10. Juni empfängt man Wörgl II und am 17. Juni ist man in Kitzbühel zu Gast.

Wichtiger Dreier!

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „ Nach dem Sieg gegen Olka wollten wir unbedingt nachlegen.

Guter Start meiner Mannschaft. Wir haben uns von der ersten Minute weg in der gegnerischen Hälfte festgekrallt. Erspielten uns sehr gute Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Dann ein Schuss von Wörgl aus dreißig Metern, der genau im Kreuzeck landete – 0:1 durch Görkem Ariduru in der neunten Minute. Meine Jungs ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und spielten munter weiter und erspielten sich wieder Chance um Chance. Es dauerte aber bis kurz vor der Halbzeit, dass Marcel Empel nach einem Eckball von Fabian Schweinberger 1:1 Pausenstand traf.

Wir wollten unbedingt diesen Sieg und spielten auf den Siegestreffer. Doch zuerst war Wörgl am Drücker und scheiterte nach einem Schuss vom 16er an Aluminium. Dann war es so weit. Wieder super Kombination über Daniel Sand und Lorenz Schösser, dieser spielt tief auf den frei laufenden Gerhard Hainz und dieser schiebt ein zum 2:1 Siegestreffer.

Wichtiger Sieg meiner Mannschaft, den man sich hart erarbeiten musste. Wir hätten es einfacher haben können, doch die mangelnde Chancenauswertung hat Wörgl am leben gelassen und so musste man bis zum Schluss um den wichtigen Dreier zittern!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei