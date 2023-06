Erl gewinnt das Unterland-Derby in Kössen nach hartem Fight

Details Dienstag, 13. Juni 2023 01:05

Im vorletzten Spiel der Saison war nach den Worten von Erl-Coach Christoph Waldner schon etwas weniger benzin im Tank. Aber trotzdem hatte das Derby gegen den FC Kössen einiges zu bieten. SVG MHM Erl gewinnt am Ende mit 2:1 und hat den Vizemeistertitel mit deutlichem Vorsprung bereits schon längere Zeit gesichert. Schlitters als Meister und Erl als Vizemeister steigen in die Gebietsliga Ost auf. Am anderen Ende der Tabelle der Bezirksliga Ost ist die Entscheidung noch nicht gefallen, welches Team in die Abstiegsrelegation muss. Der Verband hat aber mittlerweile den Fahrplan für die Abstiegsrelegation verlautbart. Gespielt wird am Dienstag, dem 20. Juni 2023, um 18:30 Uhr und am Samstag, dem 24. Juni 2023, finden um 18:30 Uhr die Rückspiele statt. Die Abstiegsrelegation in der Regionalliga Tirol bestreitet der SV Hall gegen die Nummer sechs der Tirol Liga. In den Landesligen, Gebietsligen und Bezirksligen treten die jeweils Tabellenletzten aus dem Osten und Westen gegeneinander um den Verbleib in der Liga an.

Spielanalyse Erl gegen Kössen von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Hermann Feiner, Fußball-Obmann vom FC Skihütte Kössen gratulierte dem stellvertretenden Fußball-Obmann der SVG MHM Erl, Erwin Kronthaler, vor dem Spiel zum Aufstieg in die Gebietsliga Ost und übergab einen Präsentkorb. Eine tolle Geste und auch an dieser Stelle vielen Dank an den FC Skihütte Kössen.

Im Spiel selber waren die Geschenke und Nettigkeiten dann für 90 Minuten abgestellt, denn es ging auf beiden Seiten ab und an doch etwas rustikaler zur Sache. Es war halt immer noch ein Derby, auch wenn man bei der SVG MHM Erl lange Zeit spürte, dass die Luft raus ist und man dadurch auch hier und da die Entschlossenheit vermissen ließ. Die Gastgeber waren zu Beginn einfach bissiger im Zweikampf und zeigten auch einige gute spielerische Ansätze. In der 11. Minute blitzte einmal beim Vize-Meister diese spielerische Qualität auf, als Josef Wieser einen langen Ball direkt in den Lauf von Markus Moser legte. Dessen flaches Zuspiel auf den langen Pfosten setzte Sebastian Maier knapp am Tor vorbei. Danach waren wieder die Gastgeber am Zug, aber Erl hatte in Goalie Patrick Schaffer einen sicheren Rückhalt. Die Fans von Kössen hatten so zum Beispiel in der 22. Minute schon den Jubel angestimmt, doch Patrick Schaffer fischte einen feinen Freistoß noch aus dem Kreuzeck. Im Gegenzug hatte die SVG MHM Erl nach einer Ecke noch eine große Möglichkeit, in Führung zu gehen, als ein Schuss von Hermann Achorner gerade noch geblockt wurde. Alexander Jungmann bekam die zweite Möglichkeit, wieder warf sich die vielbeinige Abwehr in den Schuss, es blieb beim 0:0. Danach hatte der FC Skihütte Kössen mehr Spielanteile, aber man war im Abschluss nicht zwingend genug, scheiterte entweder an Patrick Schaffer oder man blieb an der Abwehr um Alexander Jungmann, Hermann Achorner, Andreas Eberwein und Fabian Kiermaier hängen. So blieb es zur Pause beim Zwischenstand von 0:0.

Foto: Mario Träger

In der Pause hoffte man auf Erler Seite auf mehr Zug zum Tor und das "Capitano" Christoph Schwaiger und Martin Schwaiger die Spitzen um Kevin Wildauer und Sebastian Maier in gefährliche Positionen bringen würden. Doch in der 47. Minute verlor Erl den Ball in der Vorwärtsbewegung, im Zentrum war man für einen Moment nicht sortiert, Hannes Schweinester schob den Ball zum umjubelten 1:0 ins Netz. Nun hatten die Gastgeber die Zügel in der Hand, doch man war in einigen Aktionen zu überhastet, schloss dadurch zu früh ab oder der letzte Pass wurde von Erl abgefangen. Der Vize-Meister fing sich allmählich und in der 61. Minute zeigte man einen weiteren guten Angriff. Kevin Wildauer wurde kurz vor dem Tor von den Beinen geholt und es gab den fälligen Strafstoß. Ein Kapitän steht da seinen Mann und das tat "Capitano" Christoph Schwaiger, setzte das Spielgerät zum 1:1 in die Maschen. In der 67. Minute gab es einen Freistoß für Erl. Martin Schwaiger brachte den Ball vor das Tor, dort schraubte sich Andreas Eberwein hoch und setzte das Spielgerät knapp am Gehäuse vorbei. In der 77. und 78. Minute hatten die Gastgeber dann die dicksten Chancen auf den zweiten Treffer. Zunächst scheiterte man aus kurzer Distanz an Patrick Schaffer und Sekunden später klatschte ein satter Schuss an den Pfosten. Da lag die Führung für Kössen wahrlich in der Luft. Doch wer seine Chancen nicht nutzt, wird dafür meistens bestraft. In der 81. Minute konterte Erl und Sebastian Maier holte eine Ecke raus, die Kössen so nicht gesehen haben will. Man schimpfte mit dem Schiedsrichter und vielleicht fehlte da im nächsten Moment die Grundordnung, denn die Ecke kam rein und Christoph Waldner wuchtete den Ball per Kopf zum umjubelten 1:2 für die SVG MHM Erl ins Netz. Die Spielerseele von Kössen kochte und man nahm sich selber auch ein Stück weit aus dem Spiel, denn nun wurde jede Entscheidung kommentiert. So fehlte vor dem Tor oder beim letzten Pass einfach die nötige Konzentration, was es der SVG MHM Erl einfach machte, mit der vorhandenen Routine den Sieg ins Ziel zu bringen.

Erl-Coach Christoph Waldner: "Heute war schon etwas weniger Benzin im Tank, die Entscheidungen waren ja quasi gefallen und das merkte man meinen Jungs an. Doch mit dem 0:1 wollte man sich dann doch nicht anfreunden, denn wieder waren viele Fans vor Ort und so ein Derby will man dann ja doch nicht verlieren. Wir hatten am Ende das Glück auf unserer Seite, nehmen die drei Punkte im letzten Auswärtsspiel aber auch gerne mit. Nun freuen wir uns auf die Aufstiegsparty am kommenden Samstag und da machen wir dann die Nacht zum Tag."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei