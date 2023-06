Abschließendes Gipfeltreffen zwischen Erl und Schlitters!

Details Montag, 19. Juni 2023 16:12

Es hätte der große Schlager in der Bezirksliga Ost 2022/23 sein können, aber vor Ankick der letzten Partie zwischen SVG MHM Erl und dem SV Schlitters-Bruck-Strass war schon alles klar. Beide Teams mit einer herausragenden Saison – Schlitters Meister, Erl Vizemeister, ein Wiedersehen gibt es 2023/24 eine Etage höher in der Gebietsliga. Das letzte direkte Duell in der Bezirksliga zwischen Erl und Schlitters endet 2:2. Für Aschau ist die Saison nicht zu Ende – am 20. und 24. Juni steigt die Abstiegsrelegation gegen den FC St. Leonhard.

Gratulation zum Titel, Gratulation zum Aufstieg!

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Die letzten Spiele dieser sehr erfolgreichen Saison unserer KM und Reserve der SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass fanden auswärts in Erl statt. Diese Spiele hatten auf die Tabelle keine Bedeutung mehr, da unsere Mannschaften den Meistertitel jeweils schon fixiert hatten. Dieses Spiel war ein Ausflug unserer Fans, welche mit einem Bus anreisten, um die Mannschaften zu unterstützen.

Beim Betreten beider Mannschaften aufs Spielfeld standen die Spieler des SVG MHM Erl Spalier und gratulierten unserer Mannschaft zum errungenen Meistertitel. Ebenso gratulierten unsere Spieler den Gastgebern zum Aufstieg in die Gebietsliga Ost. Unsere Mannschaft ging locker ins Spiel. Bereits in Minute drei brachte Nico Nissl mit einem überlegten Schuss unsere Mannschaft mit 1:0 in Führung. Danach konnten wir zwei Topchancen auf eine höhere Führung nicht nutzen. In Minute elf netzte Torjäger Josef Thumer mit seinem 45. Saisontor zum 2:0 ein. In Minute 16 dann das dritte Tor, welches unsere Mannschaft erzielt, jedoch ins falsche Tor. Nach einem Eckball beförderte Michael Rothhaupt den Ball ins eigene Tor, somit stand es 1:2. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte legten die Hausherrn in Sachen Tempo ein Schäufelchen nach. Es häuften sich auch ihre Torchancen, doch den Weg ins Tor fand der Ball nicht. Ab der 55. Minute ließ Trainer Egger den Spielern auf der Ersatzbank die Möglichkeit, ihre Einsatzminuten zu erhöhen. Erl versuchte mit aller Gewalt vor Spielende noch den Ausgleich zu erzielen. In der 92. Spielminute hatten die Hausherrn wieder das nötige Glück, um den Ball zum 2:2 Ausgleich im Tor unterzubringen. Analysiert man beide Spielhälften, so war es ein gerechtes 2:2!“

