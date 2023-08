FC Tux startete gegen Oberlangkampfen erfolgreich in der Bezirksliga!

Details Dienstag, 15. August 2023 00:39

Für den Aufsteiger in die Bezirksliga Ost, Sparkasse FC Tux, gab es bereits am ersten Spieltag 2023/24 einen Dreier zu feiern. Es war aber ein hart erkämpfter 2:1 Erfolg gegen den SR Oberlangkampfen, bei dem es auch einen Treffer aus über vierzig Metern von Georg Oberlechner zu sehen gab!

Unglaublicher Treffer von Georg Oberlechner

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Nach einem langen Tag am Fußballplatz mit dem Kids Kicking Day und Damen Freundschaftsspiel, erfolgte pünktlich um 18 Uhr der Anpfiff in die neue Saison. Leider taten wir uns schwer, von Anfang an, in die Partie zu finden und so hatten die Gäste bereits in den Anfangsminuten einen Lattentreffer. Nach nur fünf Minuten gelang es OLKA durch Hasan Dogan in Führung zu gehen. Kein guter Start! Es dauerte etwa fünfundzwanzig Minuten bis wir richtig im Spiel waren. In Spielminute dreißig eroberten wir den Ball im Mittelfeld und unser Neuzugang Georg Oberlechner zog aus rund 45 Metern ab. Der Ball wurde immer länger und länger und landete schlussendlich im Netz. Unglaubliches Tor! Dieser Treffer beflügelte unser Team. Wir waren endlich angekommen! In weiterer Folge konnten wir uns einige Chancen erspielen, aber es blieb zur Pause beim 1:1.

Nach der Pause war es ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für uns. Wir konnten OLKA weitestgehend von unserem Tor weghalten und einige Akzente in der Offensive setzen. Die Gäste schwächten sich nach einer Stunde mit einer Gelb-Roten Karte selbst. Eine Viertelstunde vor dem Ende konnte sich unser Torhüter Fankhauser auszeichnen. Er parierte einen wuchtigen Kopfball, nach einem Eckball, auf der Linie. Im Gegenzug bewies unser Goalgetter Stefan Tipotsch, dass er das Tore schießen über den Sommer nicht verlernt hat. Nach einer scharfen Geisler Hereingabe erzielte er die viel umjubelte 2:1 Führung. Diese gaben wir auch nicht mehr aus der Hand!

Fazit: Schlussendlich ein verdienter und hart erkämpfter Erfolg für unsere Mannschaft. Ein gelungener Saisonauftakt! Gratulation an das gesamte Team Vielen Dank auch wieder an unsere treuen Fans! Am Samstag, dem 19.8.23 um 18 Uhr geht es mit dem nächsten Heimspiel gegen Kössen weiter!“

